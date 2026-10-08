고준희, 집 앞 패션도 샤넬로 풀착장...패셔니스타다운 클래스

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 고준희가 집 앞 외출에도 명품 C사 의상을 선택한 남다른 패션 자부심을 드러내 웃음을 안겼다.

8일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 "성수동 주민들만 아는 10년 단골집 최초공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 고준희는 아버지와 함께 10년 전부터 단골인 가족의 찐 맛집을 찾았다.

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아버지는 "한동안 딸이 안 불러줘서 유튜브에도 못 나오고 이제 불러주나 저제 불러주나 했다"라면서 "마음에 안 들면 이제 자를 거라고 하더라"고 말해 웃음을 안겼다.

부녀의 유쾌한 분위기 속에서 고준희의 패션도 눈길을 끌었다. 제작진은 집 앞에서 촬영하는 일정임에도 화려한 의상을 차려입고 등장한 고준희의 모습에 웃었다.

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제작진은 "오늘 왜 반짝이 입고 왔냐"라고 묻자, 고준희는 "나는 집 앞에 나오는데도 오늘 명품 C사 입고 싶었다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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특히 제작진이 의상을 두고 '반짝이'라고 표현하자 고준희는 패션에 대한 자부심을 드러내며 즉각 정정에 나섰다. 고준희는 "반짝이라는 표현보다는 이게 그래도 명품 C사 빈티지다. 명품 C사라고 이야기해 줬으면 좋겠다"라고 강조해 폭소를 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com