장윤정 시母, 살림만 하는 도경완에 속상 "아들 요리학원 못다니게 해달라고"(편스토랑)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 장윤정이 남편 도경완의 퇴사 당시 시어머니의 반응을 솔직하게 전했다.

8일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 도경완이 프리 선언 이후 5년 8개월 만에 프로그램에 돌아온 가운데, 퇴사 후 가족들의 반응과 당시 심경을 털어놓는 모습이 그려졌다.

이날 도경완은 아내 장윤정을 위해 저당 3종 요리를 준비했다. 정성껏 차린 음식을 맛본 장윤정은 "너무 맛있다"라며 연신 감탄했다.

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장윤정은 결혼 후 요리까지 배우며 자신을 위해 노력한 도경완을 칭찬했다. 그는 "나이 먹으면서 점점 갖고 있는 걸 쓸 생각만 하지 배워볼 생각하긴 힘들지 않냐"라며 요리학원까지 다닌 남편을 치켜세웠다.

하지만 도경완이 요리학원을 다닌 것을 두고 시어머니의 반응은 사뭇 달랐다고. 장윤정은 "어머니께서 요리학원 다니는 거 막으면 안 되냐고 하셨다"면서 "아들이 요리 배운다고 하니 속상하셨던 것 같다"라고 말했다.

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이에 도경완은 "내가 회사 안 다니고 시간이 많아서 그런 것"이라고 설명했다.

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실제로 도경완은 KBS를 퇴사하고 프리랜서 방송인으로 전향한 뒤 5년 8개월의 시간을 보냈다. 그는 "딱 12년 다녔는데 더 나은 선택을 찾아간 것"이라며 퇴사를 선택한 이유를 밝혔다.

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그러나 퇴사 직후가 마냥 행복했던 것은 아니었다. 도경완은 당시를 떠올리며 "우울하고 자존감도 떨어졌다. 그때 돌이켜보면 후회하기도 했다"라고 솔직하게 털어놨다.

그럼에도 그는 일이 없는 시간을 허투루 보내지 않았다. 도경완은 "금, 토, 일에 일이 없으니 연우 데리고 캠핑 다녔다"고 전하며 두 아이의 육아와 교육에도 적극적으로 참여했다고 밝혔다.

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장윤정은 그런 남편의 시간을 누구보다 잘 알고 있었다. 그는 도경완의 퇴사 이후를 돌아보며 따뜻한 말로 남편을 위로했다.

장윤정은 "자존감도 그렇고 하고 싶은 일이 있겠지만 일이 없는 동안 팽팽 논 게 아니지 않냐. 엄청 의미 있는 일을 한 거다. 애기들 돌보지 않았냐"라고 말했다.

이어 "우리가 항상 '잘하는 걸 서로 하자'라고 이야기하지 않냐"면서 "자기도 나한테 '유일하게 피 안 섞인 가족은 부부밖에 없다'고 하지 않았냐. 대단한 팀인 것"이라고 남편을 치켜세웠다.

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그러면서도 장윤정은 남편을 향한 미안한 마음을 내비쳤다. 그는 "가끔 짠할 때가 있다. 다 잘하고 괜찮은 남자인데 나를 만나서 남의 이름 뒤에 서게 한 것 같은 느낌이 든다"며 "자존감이 엄청 높은 사람인데 그렇지 않은 척하고 살려니 얼마나 힘들까 싶다"고 털어놨다.

남편의 선택을 존중하면서도, 자신의 유명세로 인해 도경완이 때로는 자신의 이름보다 '장윤정의 남편'으로 불리는 상황을 감내하고 있다는 생각에 안타까움을 느낀다는 것. 장윤정은 서로가 잘하는 일을 맡아 함께 가는 것이 부부의 방식이라며 도경완을 향한 깊은 신뢰와 애정을 드러냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com