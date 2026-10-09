닭가슴살로 300억 벌었는데..허경환, 알고보니 무주택자였다 "한강뷰家 전세라 아쉬워"

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 허경환이 무주택자로서 아쉬움을 토로했다.

8일 유튜브 채널 '허경환'에는 '외모 정점 찍은 45세 허경환의 관리 루틴 최초공개 피부과 시술까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상은 허경환이 자신의 집 베란다에서 셀프 카메라를 켜는 모습으로 시작됐다. 창밖으로 펼쳐진 풍경을 바라보던 허경환은 갑자기 "전세가 아쉽다"며 솔직한 속내를 털어놨다.

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그는 "제 집이 아닌 게 좀 많이 아쉽고"라고 덧붙이며 한강뷰를 바라봤다. 그러더니 이내 "부동산 얘기는 그만하도록 하겠습니다"라고 황급히 화제를 돌려 웃음을 자아냈다.

허경환의 갑작스러운 '전세 한탄'에는 나름의 사연이 있었다. 그는 앞서 지난 7월 같은 채널에서 한남동 부동산 투어에 나서며 과거 집을 매도했던 일을 떠올린 바 있다.

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당시 허경환은 "제가 한 10년 전에 강남구청역 L 아파트가 있었다. 그게 갑자기 한 3년 만에 제가 한강뷰가 보고 싶어서 여기로 이사 왔다"고 회상했다.

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이어 "8년 정도 거기 살다가 3년 전에 제가 그걸 팔고 집을 사서 들어왔어야 되는데 지금 집을 전세로 온 거다"라고 설명했다.

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특히 매도 이후 해당 아파트의 가격이 크게 오른 것을 두고 아쉬움을 감추지 못했다. 허경환은 "지금 내가 완전 실패했다. 지금 그 집이 한 5~6억 원 올랐다"며 허탈한 마음을 드러냈다.

그러면서 "집이 하나 있으면서 해야 되는데 왜 그랬는지 모르겠다"며 "너무 화가 난다. 이 집을 왜 안 샀을까"라고 거듭 후회해 웃음을 안겼다.

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한편, 닭가슴살 사업으로 스타 CEO 대열에 합류한 허경환은 2010년 사업 시작 후 동업자에게 사기도 당하는 등 순탄하게 흘러가지만은 않았다. 그럼에도 600억 원 매출을 올리며 유명 브랜드로 자리 잡았다.

이후 허경환은 지난 2022년 지인과 공동명의로 수원 신축 건물을 80억 원에 매입하고 그해 10월 잔금 납입을 완료했다. 또한 '허닭'을 2022년 프레시지에 매각했으며, 매각 금액은 1000억 이상으로 알려졌다. 허경환은 약 300억 원 가치의 지분을 받은 것으로 전해졌다.