김지원, 윤명주도 홍해인도 아니었다 "나와 닮은 캐릭터? '해방일지' 염미정"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김지원이 자신과 가장 닮은 캐릭터로 '나의 해방일지' 속 염미정을 꼽았다.

8일 유튜브 채널 '유병재'에는 '눈물의 여왕 김지원과 눈물 나게 공감합니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'의 주연 배우 김지원이 출연해 구독자들의 다양한 사연을 듣고 '무조건 공감해 드리는 시간'을 가졌다.

본격적인 사연 소개에 앞서 유병재는 김지원에게 지금까지 출연한 작품 가운데 자신과 가장 높은 싱크로율을 보였던 캐릭터가 무엇인지 물었다.

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유병재가 "갑자기 궁금한 건데 여태까지 했던 작품 중에서 가장 싱크로율 높았던 역할은 뭐냐"라고 묻자 김지원은 '나의 해방일지'의 염미정을 언급했다.

김지원은 "가장 높았다고 하면 '나의 해방일지'라는 작품에서 염미정이다. 그래도 저랑 좀 제일 가깝지 않나"라고 말했다.

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염미정은 반복되는 일상 속에서 무기력함을 느끼면서도 자신의 삶에서 벗어나 새로운 변화를 꿈꾸는 인물이다. 김지원은 염미정의 담담하면서도 내면에 깊은 감정을 품고 있는 모습에서 자신과 닮은 지점을 느낀 것으로 보인다.

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특히 김지원은 '나의 해방일지'를 향한 각별한 애정도 드러냈다. 그는 "대본 볼 때 한 부 한 부 넘기는 게 너무 아까울 정도였다"며 작품과 캐릭터에 대한 깊은 애정을 전했다.

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한편 김지원은 드라마 '상속자들'의 악녀 유라헬, '태양의 후예'의 윤명주 중위, '쌈, 마이웨이'의 최애라, '나의 해방일지'의 염미정, 그리고 최고 시청률을 기록한 '눈물의 여왕' 홍해인 등 다양한 작품을 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보이고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com