이승기, '1박2일' 나영석PD와 여전한 친분 "안 좋을 이유가 없어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이승기가 '1박 2일'을 함께했던 나영석 PD와 여전한 친분을 드러냈다.

8일 유튜브 채널 '초록우산'에는 '고등학교 교실에서 급습 라이브하기(ft. 이승기)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이승기는 모교인 상계고를 깜짝 방문해 후배들과 이야기를 나누며 자신의 학창 시절과 연예계 활동에 대한 다양한 이야기를 전했다.

Advertisement

이승기는 자신의 데뷔곡 '내 여자라니까'를 떠올리며 후배들과의 세대 차이를 실감하게 했다. 그는 "고3이었다. 내가 여러분 나이에 데뷔한 것"이라고 말했다.

이어 "'내 여자라니까'를 부르면서 등장했다. 그때 이제 '국민 남동생'이네 막 이러면서 소위 혜성처럼 등장했다. 내 입으로 이야기하려니 쑥스럽다"라고 당시를 회상하며 웃었다.

Advertisement

이후 이승기는 자신의 이름을 대중에게 널리 알린 예능 프로그램 '1박 2일'에 대해서도 언급했다. 그는 "'이승기'라는 이름이 조금 더 많은 사람에게 전국적으로 알려진 프로그램"이라고 설명했다.

Advertisement

그러면서 후배들에게 "아직도 이걸 보는 사람이 있냐. 볼만하냐. 재밌냐"라고 물었다. 이에 학생들은 "밥 먹을 때마다 본다", "너무 재밌다"라고 답하며 여전한 인기를 전했다.

Advertisement

특히 한 학생은 이승기에게 "'1박 2일'에서 함께했던 나영석 PD와 지금도 친하냐"고 물었다.

이에 이승기는 나영석 PD를 친근하게 "영석이 형?"이라고 부르며 남다른 친분을 드러냈다. 그는 "아직도 친하다. 안 좋을 이유가 없다. 영석이 형하고 안 좋을 이유가 없다"라고 답했다.

Advertisement

오랜 시간이 흘렀지만 '1박 2일'로 인연을 맺은 나영석 PD와의 관계가 여전히 이어지고 있음을 밝혀 눈길을 끌었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com