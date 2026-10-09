이지혜, 호화 크루즈 쏘고 받은 건 '빨래 선물'..."삐졌는데 혼자 풀었다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 이지혜가 결혼 9주년을 맞아 가족들의 크루즈 여행 비용을 부담한 가운데, 남편의 기념일 선물에 아쉬움을 드러냈다.

8일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '이지혜 아시아 최초 디즈니 크루즈! 4박 5일 솔직한 찐 리뷰(외국인 싸움, 꿀팁 대방출)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이지혜는 남편 문재완, 두 딸과 함께 싱가포르에서 출발하는 디즈니 크루즈 여행에 나섰다. 크루즈에 도착한 다음 날은 두 사람의 결혼 9주년 기념일이었다.

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기념일 당일 가족들이 식당에서 공연을 기다리는 사이, 뒤늦게 합류한 문재완은 "빨래 많이 하고 왔다. 완수"라며 엄지를 치켜세웠다.

이에 이지혜는 "오늘 결혼기념일이라서 우리가 이렇게 크루즈 여행을 하게 된 건데 기념일 선물은 빨래해 준 거"라고 말했다. 문재완도 "빨래한 게 결혼기념일 선물이다"라고 맞장구쳤다.

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이지혜는 "9주년은 제가 쏘는 크루즈였지만 우리 남편이 10주년 선물로 어디 가자고 했다"며 다음 기념일 여행 계획을 공개했다. 문재완은 "원래는 우리 신혼여행지 모리셔스 가자고 했다. 다시 한번 아이들 데리고"라고 설명했다.

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다만 두 딸과 함께하는 여행은 휴식과는 거리가 있었다. 이지혜는 "지금 내가 9주년 때 해보니까 이게 쉬는 게 쉬는 게 아니다"라면서도 "힘들어도 가족이 함께 있어서 행복한 것 같다"고 말했다.

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이날 부부는 직원들이 준비한 케이크와 축하 노래를 받았다. 주변 승객들의 박수 속에 자리에서 일어난 두 사람은 키스를 요청하는 외침에 입을 맞추며 기념일을 축하했다.

이지혜는 다음 날 유료 일식당도 직접 예약했다. 그는 "어제 결혼기념일이지 않았냐. 뭔가 성이 안 찼다"며 "내가 또 예약해서 내 결혼기념일이라고, 또 내가 축하해 달라고 했다"고 너스레를 떨었다.

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여행 마지막 날에는 선물에 대한 솔직한 속마음도 털어놨다. 이지혜는 "선물 안 해서 좀 삐졌는데 혼자 풀었다"고 고백했다.

문재완은 "10주년에 하자"며 "나 안 그래도 아까 여기 한 바퀴 돌았다. 와이프 선물 하나 사줄까 했다"고 해명했다. 이에 이지혜는 "서울 가서 사줘도 돼"라고 답해 웃음을 더했다.

한편 이지혜는 지난 2017년 세무사 문재완과 결혼했으며, 슬하에 두 딸을 두고 있다.

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narusi@sportschosun.com