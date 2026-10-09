신동, 친할머니가 무당이었다…"나도 신기 있어, 누가 발목 잡는 듯"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 슈퍼주니어 신동이 친할머니가 무당이었던 사실을 밝히며 자신에게도 신기가 있다고 털어놓는다.

9일 오후 방송되는 ENA 예능 프로그램 '맡겨만 주십숏'에서는 신동과 출연진이 무속신앙과 사주에 얽힌 일화를 나눈다.

이날 붐과 곽범은 '아이아빠크루', 신동과 양세형은 '팀 AI'를 꾸려 홍보 영상 제작 대결에 나선다. 두 팀은 서울 신당 중앙시장의 곱창집을 찾아 가게의 매력을 담은 영상으로 사장님의 선택을 받기 위해 경쟁한다.

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이 과정에서 '신당'이라는 지역명을 계기로 무속 관련 이야기가 펼쳐진다. 신동은 친할머니가 무당이었다고 밝힌 데 이어 "나도 신기가 조금 있다"고 말해 출연진을 놀라게 한다.

또 신당에서 느껴지는 기운을 언급하며 "누가 발목을 잡는 것 같다"고 표현해 눈길을 끈다.

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곽범도 사주를 봤던 경험을 꺼낸다. 과거 사주 상담에서 "대운에 올라탔다"는 말을 들은 뒤 하는 일마다 잘 풀렸다는 그는 "그게 내 인생의 마지막 사주가 되려고 이제 사주를 안 본다"고 너스레를 떤다.

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한편 신동은 지난 2월 디즈니+ 예능 '운명전쟁 49'에서도 가족사를 털어놓은 바 있다. 당시 부모님과 절연한 사실을 밝히며, 부모님에게 돈을 드렸지만 사기를 당하거나 투자로 돈을 잃는 일이 있었다고 고백했다.

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신동이 출연하는 '맡겨만 주십숏'은 9일 오후 9시 20분 방송된다.

narusi@sportschosun.com