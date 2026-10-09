배윤정, 결혼 몇 년 됐냐고 물었을 뿐인데…"전 결혼까지 합쳐서?"

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[스포츠조선 김준석 기자] 안무가 배윤정이 결혼 생활의 연차를 묻는 질문에 이혼·재혼 경험을 직접 언급하는 거침없는 입담으로 웃음을 안겼다.

8일 유튜브 채널 '카카오뱅크'에는 '결혼·출산 필수일까? 선택일까?ㅣ돈키타카'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 배윤정과 옥상달빛 김윤주, 요조가 출연해 김호영과 결혼·출산에 관한 이야기를 나눴다.

이날 김호영은 배윤정에게 "결혼 생활을 몇 년 하신 거죠?"라고 물었다. 그러자 배윤정은 이전 결혼 기간까지 합쳐서 묻는 것인지, 현재 결혼 생활만을 묻는 것인지 되물어 현장을 웃음바다로 만들었다.

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김호영이 "지금, 현재 스코어"라고 정리하자 배윤정은 "7년째"라고 답했다. 결혼 연차를 묻는 평범한 질문에도 자신의 경험을 숨김없이 꺼내며 유쾌하게 받아친 것이다.

배윤정은 재혼을 결심하기까지의 과정도 솔직하게 털어놨다.

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그는 한 차례 아픔을 겪었던 만큼 다시 결혼해야 할지 고민했지만, 자신을 예뻐하고 칭찬해 주는 남편과 사랑이 가득한 시댁의 분위기에 마음이 움직였다고 밝혔다.

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특히 시아버지를 보며 남편도 훗날 비슷한 모습이 될 것이라고 생각했다는 그는 "결혼하고 보니까 엄마를 닮은 거야"라고 덧붙여 또 한 번 웃음을 안겼다. 그러면서 시어머니 역시 좋은 분이라며 현재 잘 살고 있다고 전했다.

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다만 연애 초기에는 주변의 시선이 두려웠다고 고백했다.

배윤정은 "이혼한 지 그렇게 오래되지도 않았는데 또 연애한다고 할까 봐" 몰래 만났다며, 당시 남자친구였던 현재 남편이 "자기는 투명인간 같다"고 서운함을 표현했다고 돌아봤다.

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이후 배윤정은 '라디오스타'에 출연해 남자친구가 있다는 사실을 직접 밝혔다.

그는 "그게 뭐라고 그렇게 숨겼나"라며 당시를 회상했다.

재혼을 두고 주변의 반대도 있었다. 배윤정은 나이 차이와 당시 남편의 경제적 상황 등을 이유로 지인들이 결혼을 말렸다고 설명했다. 그러나 가족은 자신이 좋다면 결혼하라며 선택을 응원했다고 전했다.

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한편 배윤정은 이날 결혼에 대해 "선택이라고 생각한다"고 밝혔다. 그는 자신의 경험을 바탕으로 아이가 부부의 인연을 이어주는 역할을 한다고 느꼈다며, 아이를 낳을 생각이 없다면 결혼 대신 연애를 이어가는 것도 방법이라는 의견을 내놨다.

narusi@sportschosun.com