"차에서 할 거 다 했지" 박미선, ♥이봉원과 한강 데이트 회상

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박미선이 남편 이봉원과의 연애 시절을 돌아보며 거침없는 입담을 펼쳤다.

8일 유튜브 채널 '미선임파서블'에는 '요즘 영크크들은 이렇게 논다고..? 박미선의 서순라길 MZ 체험기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박미선은 젊은 제작진과 서울 서순라길을 찾아 소품숍을 구경하고 사진을 찍는 등 요즘 세대의 나들이 문화를 체험했다.

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야외에서 타코를 먹으며 이야기를 나누던 박미선은 자신의 20대 시절에 대해 "놀면 거의 명동이었다"고 회상했다.

제작진이 남편과 데이트할 때도 명동을 자주 찾았는지 묻자 구체적인 추억을 꺼냈다.

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박미선은 "둘이 열애 기사 나고 바로 명동 가서 갈비 사 먹었으니까"라며 당시에도 명동을 자주 방문했다고 밝혔다.

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이어 "남산 드라이브 많이 갔고, 한강 주로 차에서 할 거 다 했지 뭐"라고 너스레를 떨었다. 남편과 즐겼던 데이트 코스를 이야기하던 중 나온 솔직한 한마디였다.

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박미선은 곧바로 제작진에게 "요새 MZ들은 어디서 데이트하냐"고 물으며 젊은 세대의 연애 문화에도 관심을 보였다.

이후 야외 테이블에 앉아서는 일과 결혼으로 바빴던 청춘을 돌아봤다. 그는 "너무 일찍 일을 시작해서 일이 너무 많았다"며 "주로 여의도에서 거의 보냈던 것 같다"고 말했다.

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녹화와 식사 등 일상이 방송국 주변에서 이어졌다는 박미선은 "이렇게 막 즐기거나 그런 게 없었다. 일을 일찍 시작했고 빨리 결혼했다"고 털어놨다.

20대로 돌아간다면 해보고 싶은 일을 묻는 질문에는 "연애"라고 즉답했다. 이어 "미친 듯이 한 100명 만나고 싶다"며 "나 연애 두 번밖에 못 해봤다"고 말해 웃음을 안겼다.

한편 박미선은 이날 찍은 사진을 보며 "우리 남편 줄까? 지갑에 하나 넣고 다니라고 해야겠다"고 말했다. 이내 "여보, 과연 넣고 다닐까?"라고 덧붙이며 유쾌하게 남편을 언급했다.

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narusi@sportschosun.com