노사연, 마운자로 맞고 소화불량 호소.."미식 거려, 먹어서 이겨냈다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 노사연이 비만 치료제 '마운자로'를 맞았지만 별다른 효과를 느끼지 못했다고 털어놨다.

8일 유튜브 채널 '35살 노사연'에는 '그래서 가져온 38살에 임신했던 노사연과 임신 준비 중인 구름약사의 특별 강의'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 노사연과 방송인 유병권, 유튜버 구름약사가 출연해 건강과 임신 등 다양한 주제에 대한 이야기를 나눴다.

이날 노사연은 약사인 구름약사에게 최근 관심이 높은 비만 치료제에 대해 질문했다. 그는 "제일 궁금한 게 마운자로, 위고비"라며 자신의 체중 고민을 털어놨다.

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노사연은 "저는 50kg대 가본 적이 없다. 자다가 지나갔다"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

구름약사가 "요즘 정말 많이 받는다"고 하자 노사연은 조심스럽게 자신의 경험을 공개했다. 그는 "나 비밀로 얘기하는데 저도 마운자로 2번 받았다. 이겼다"라며 "나 (마운자로)한 적도 없는 것 같지 않냐"라고 웃었다.

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하지만 실제로 체감한 변화는 크지 않았다고. 유병권이 "여기서 빵 먹지 않았냐"라고 묻자 노사연은 "빵이 먹힌다. 그게 무슨 식욕이 떨어진다 하는데 전혀 없었고 변함이 없다"고 털어놨다.

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이에 구름약사는 용량을 높이는 방법에 대해 이야기했고, 노사연은 자신의 경험을 덧붙였다.

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노사연은 "낮은 용량이 아무렇지도 않더라. 의사 선생님도 '이상하다'면서 용량을 올리라고 했다. 그래서 2단계를 샀는데 그날은 속이 좀 미식미식했다"고 당시를 떠올렸다.

이어 "임신했을 때 같았다. 속이 이상했다. 그래서 '빨리 먹자'고 했다"며 "난 컨디션이 안 좋으면 먹어야 한다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com