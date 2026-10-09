'37kg 감량' 풍자, 이틀간 물까지 끊었다…"4개월 정체기, 뭘 해도 안 빠지길래"

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[스포츠조선 정안지 기자]37kg을 감량한 방송인 풍자가 정체기에 대해 이야기 하며 "물도 이틀을 안 마셔봤는데 안 빠진다"라고 토로했다.

8일 방송된 E채널 예능 '서인영의 유행꼰대' 2회에서는 다이어트에 대해 이야기를 나눈 가운데 풍자가 게스트로 출연했다.

이날 풍자는 "36kg 뺐다"라면서 몰라보게 달라진 모습으로 등장해 눈길을 끌었다. 현재 감량한 몸무게에 대해서는 "정확하게 오늘 기준으로 37kg"이라고 밝혔다.

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풍자는 "최근 4개월째 정체기를 겪고 있다"며 "뭘 해도 안 빠진다. 물도 이틀을 안 마셔봤는데 안 빠진다"라고 토로했다. 그는 "정체기가 왔을 때는 그냥 그대로 내버려둬야 하더라. 근데 그때 포기를 하면 안 된다"라고 말했다.

풍자는 "운동해야 한다. 요즘 복싱한다. 정확히는 킥복싱"이라며 "우리 체육관에서 팍팍 소리가 나면 '풍자 왔다'라고 한다"고 웃었다.

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이에 서인영은 "언니들이 항상 '운동 아니면 무조건 안 된다'고 했었다"며 풍자의 이야기에 공감했다. 그러면서 "나는 그러면 '거짓말하지 마라. 안 먹으면 빠지는 거지'라고 생각했었다"고 과거 다이어트에 대한 생각을 털어놨다.

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특히 풍자는 신기루, 홍윤화와 함께하는 이른바 '먹잘알' 절친 3인방에 대해서도 언급했다. 세 사람의 관계가 다이어트 이후 달라진 것 아니냐는 질문에 풍자는 "사이는 너무 좋은데 나한테 약간의 실망감을 조금 많이 비추신다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 신기루와 통화했던 일화를 공개했다. 풍자는 "어제도 통화를 했는데 '너 어디 잘되나 보자'라고 하더라"며 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com