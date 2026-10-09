서인영, 156cm에 38kg까지 감량…"건강이상설 돌았다"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 서인영이 "38kg까지 뺀 적 있다"라면서 당시 반응을 전했다.

8일 방송된 E채널 예능 '서인영의 유행꼰대' 2회에서는 다이어트에 대해 이야기를 나눴다.

이날 서인영은 "진짜 힘들었다. 다이어트란 게 평생 큰 숙제다"라고 말했다.

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최근 젊은 세대 사이에서 지나치게 마른 몸을 뜻하는 '뼈말라'가 하나의 추구미로 떠오르고 있다는 이야기가 나오자 서인영도 자신의 경험을 꺼냈다. '뼈말라'의 기준은 자신의 키에서 몸무게를 빼면 120이상이라고.

이에 서인영은 "나는 이건 안 된다고 생각한다"며 "내 키가 156cm인데 뼈말라가 되려면 36kg이다"라고 말했다. 이어 "38kg까지는 가봤다"라면서 "그때 이슈가 됐다. '서인영 볼 패인 근황'이라면서 이상하게 기사가 났다"라며 지나치게 마른 모습에 대한 당시 대중의 반응을 전했다.

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이때 서인영이 몸무게가 많이 나갔던 시절의 모습이 공개돼 웃음을 안겼다. 서인영은 "나 저렇게 쪘었구나"라며 "나는 이렇게 세상에 맛있는 게 많은 줄 몰랐다"라며 웃었다.

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이어 공개된 사진은 2025년 활동 공백기를 끝내고 오랜만에 라이브 방송을 켰던 당시의 모습이었다. 서인영은 "만천하에 알려질 줄 몰랐다. 사람들 어떻게 사나 해서 라이브 방송 켰는데 너무 돼지같이 나오더라"면서 "원래 조명을 켜고 각도를 잘 조정해서 찍는다고 하더라. 나는 그냥 밑에서 찍었다"며 설명했다.

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서인영은 "'뭐 어떠냐'고 했는데 '서인영 돼지'라며 기사가 나오니까 소심해졌다"라고 털어놨다. 이어 "당시 이혼을 겪으면서 소주랑 순대곱창 볶음을 먹고 바로 자고, 다시 일어나면 소주를 먹고 그랬다. 속이 쓰리니까 또 뭔가를 먹고, 또 자고. 무한 반복이었다"라며 체중이 크게 늘었던 시기에 대해 솔직하게 털어놨다.

anjee85@sportschosun.com