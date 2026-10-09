홍진경, 父 장례식장서 웃다가 지적받아…"부도덕하게 보이겠구나"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 홍진경이 아버지의 장례식장에서 겪었던 일화를 털어놓으며 사회의 시선에 대한 생각을 밝혔다.

8일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 "홍진경 33년 연예계 생활 돌아보게 한 인생 멘토의 뼈 때리는 조언"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 홍진경이 박웅현 작가와 알베르 카뮈의 '이방인'에 대해 이야기를 하며 "이 책을 10대 때 처음 읽었던 것 같다. 방송 생활을 시작하면서 답답함을 많이 느꼈던 시기였나 보다. 그때 이 책을 읽으면서 해방감을 느꼈었다"라고 털어놨다.

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이어 "요즘 들어 삶에 답답함을 느끼는지 '이방인' 생각이 많이 났다"라고 했다. 이에 박웅현 작가는 "이 주인공은 사회의 시선에 대해서 흔들리지 않는 자기의 생각이 있는 거다"라며 "바깥의 시선에 대한 일정한 거리를 유지하는 사람의 모습을 보면서 진경 님은 위로받을 수 있었던 거다"라고 했다.

홍진경은 이와 관련해 자신의 경험을 떠올렸다. 홍진경은 "아버지가 2009년에 돌아가셨는데 장례식장에서 친구들을 맞이하고 웃으면서 이야기했다"라면서 "친구들이 왔는데 계속 울 수는 없지 않나. '어, 잘 지냈냐. 오랜만이다' 이런 식으로 이야기했다"라고 떠올렸다.

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이어 "그런 나를 친척 어르신이 뭐라고 하시더라"면서 "그때 '이방인' 생각이 많이 났다. '내 모습이 부도덕하게 보이겠구나' 싶었다"라고 말했다. 이어 "내가 슬프지 않은 건 아닌데"라며 겉으로 드러나는 행동만으로 자신의 감정을 판단 받았던 당시를 떠올렸다.

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그러면서 홍진경은 "우리는 사회생활을 하면서 연기를 좀 해야 하는구나 싶었다"라고 밝혔다.

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anjee85@sportschosun.com