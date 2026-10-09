이현이, '177cm·54kg' 뼈말라 완성 후 리즈 갱신..."배고파서 미쳐버리겠다"

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[스포츠조선 정안지 기자]모델 이현이가 57kg에서 3kg 감량에 성공하며 목표였던 '뼈말라' 모습으로 화보를 촬영했다.

8일 유튜브 채널 '한혜진 Han Hye Jin'에는 "경력 도합 120년 패션모델들의 촬영 현장"이라며 영상이 게재됐다.

이날 한혜진, 이현이, 송해나 등은 최근 새로운 소속사와 전속계약을 체결한 뒤 새로운 시작을 알리는 프로필 사진 촬영에 나섰다.

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앞선 스케줄 마치고 촬영장에 도착한 이현이는 프로필 촬영을 위해 다이어트를 했다고 밝혔다. 그는 "3kg 빠졌다"라고 말해 눈길을 끌었다.

이현이는 "진짜 배가 고파서 너무 미쳐버리겠다"라면서도 "첫 컷 찍고 먹을 거다"라고 말하며 프로다운 모습을 보였다.

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이후 본격적인 촬영이 시작됐고, 한혜진은 이현이의 촬영 모습을 지켜봤다. 이때 한혜진은 이현이에게 "3kg 빼고 축구 졌냐. 너 다이어트 하느라 축구 졌다. 나 같으면 살 안 빼고 축구 이겼겠다"라고 놀려 웃음을 자아냈다. 이현이는 장난을 뒤로 하고 본격적인 촬영을 시작, 한혜진은 "현이야 너무 예쁘다"라며 감탄했다.

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촬영을 마친 뒤에는 모델들이 함께 식사를 했다. 이현이는 그동안 참았던 허기를 풀 듯 폭풍 먹방을 선보여 눈길을 끌었다.

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한혜진은 "내가 이현이가 살이 안 찌는 이유를 분석해 봤다"라면서 "집에 가면 너무 할 게 많다. 나는 잉여 시간이 너무 많고, 그러니까 남는 시간이 계속 먹는다"라고 말했다. 이어 "근데 현이는 집에 가면 육아 하느라 먹을 시간이 없다"라면서 "그래서 촬영장에서 있을 때 열심히 챙겨 먹는 거였다"라고 설명했다.

앞서 이현이는 지난 3일 자신의 유튜브 채널을 통해서도 촬영을 앞두고 다이어트에 돌입했다고 밝힌 바 있다.

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당시 이현이는 "다이어트 중이다. 촬영을 앞두고 뼈말라 돼 보려고 한다"라며 솔직하게 말했다. 이어 그는 "다이어트 시작할 때 키 177cm에 몸무게 57kg였는데, 52kg까지는 못 갈 것 같다. 목표는 54kg이다. 아침에 몸무게 확인했을 때 55.5kg이었다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com