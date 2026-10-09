'돈가스 먹고 싶다던' 자폐子 앞 참변…故 김창민 감독 피고 2명, 20년·15년 구형

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 영화감독 고(故) 김창민 씨를 집단폭행해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨진 남성 2명에게 각각 징역 20년과 15년이 구형됐다. 피고인들이 구속 수감 중 교도소에서 징계를 받은 사실도 재판 과정에서 드러났다.

8일 의정부지법 남양주지원 형사1부 심리로 열린 결심공판에서 공소청은 살인 및 장애인복지법 위반 혐의로 구속기소된 이모(32)씨와 임모(32)씨에게 각각 징역 20년과 15년을 선고해달라고 요청했다.

공소청은 피고인들이 김 감독과 시비가 붙은 뒤 식당 안팎과 골목에서 폭행을 분담했으며, 사망 가능성을 인식하고도 범행을 이어갔다고 주장했다. 특히 중증 자폐를 앓는 김 감독의 아들이 아버지의 폭행 장면을 목격해 극심한 공포를 느꼈다는 점도 강조했다.

Advertisement

이날 재판에서는 피고인들의 교도소 징계 사실도 언급됐다. 이씨는 다른 수용자에게 빨래를 시키거나 시설물을 훼손한 일 등으로 금치 30일, 임씨는 다른 수용자에게 금품을 요구하거나 빨래를 시킨 일 등으로 금치 25일의 징계를 받은 것으로 전해졌다.

다만 피고인들은 살인의 고의가 없었다며 혐의를 부인했다. 이씨는 주먹으로 폭행한 사실은 인정하면서도 발로 차거나 밟지는 않았다고 주장했고, 임씨는 추가 피해를 막기 위한 제압 행위였다고 항변했다.

Advertisement

김 감독의 아버지는 재판을 지켜본 뒤 "사건이 발생한 지 1년 가까이 됐지만 피고인이나 가족들로부터 사과 한마디 받지 못했다"며 엄정한 처벌을 호소했다.

Advertisement

앞서 단편영화 '구의역 3번 출구'를 연출한 김 감독은 지난해 10월 20일 발달장애 아들이 돈가스를 먹고 싶어 하자 경기 구리시의 한 식당을 찾았다가 참변을 당했다. 당시 폭행 장면이 담긴 CCTV 영상까지 공개되면서 사회적 공분이 일기도 했다.

Advertisement

김 감독은 폭행 이후 의식을 회복하지 못한 채 17일 만에 뇌사 판정을 받았으며, 4명에게 장기를 기증하고 세상을 떠났다. 피고인들에 대한 선고공판은 오는 11월 12일 열린다.

olzllovely@sportschosun.com