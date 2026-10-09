'225만 유튜버' 올리버쌤, 결국 활동 중단…"뇌와 마음 멈춰버렸다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 구독자 225만명을 보유한 유튜버 올리버쌤이 가족 모두의 정서적 탈진을 호소하며 유튜브 활동을 잠정 중단한다. 전문의로부터 최소 6개월 이상의 치료와 휴식이 필요하다는 권고를 받았다고 밝혀 안타까움을 자아내고 있다.

올리버쌤은 지난 8일 자신의 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 장문의 글을 게재하고 가족과 함께 장기 휴식기에 들어간다고 밝혔다. 유튜브 활동을 시작한 지 10년 만에 처음으로 내린 결정이다.

그는 "지난 10년 동안 저희 가족은 여러분의 따뜻한 사랑 덕분에 분에 넘치는 행복을 누려왔다"면서도 "최근 짧은 시간 동안 아버님의 갑작스러운 이별, 1600km가 넘는 대륙 횡단 이사 등 큰 변화와 어려움을 겪었다"고 털어놨다.

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이어 "노력과 사랑, 열정으로 모든 것을 극복할 수 있다고 믿었다. 최근 출간한 책 '아메리칸 서바이벌'에도 그 과정을 담으며 우리 가족이 모든 어려움을 이겨냈다고 생각했다"며 "하지만 전부 이겨냈다고 생각한 것은 욕심이자 과신이었다"고 고백했다.

특히 가족들이 겉으로 드러내지 못했던 정신적 고통이 예상보다 심각했다고 밝혔다.

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올리버쌤은 "앞만 보고 숨 가쁘게 달리는 동안 저와 아내, 아이들의 마음 깊은 곳에 쌓인 상처와 피로는 생각보다 훨씬 더 깊고 무거웠다"며 "슬픔과 피로를 제대로 돌볼 새도 없이 버티며 달려온 결과 몸과 마음에 무리가 왔다"고 설명했다.

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그러면서 "일상적인 생각과 영상 제작을 정상적으로 이어가기 힘들 정도로 뇌와 마음이 멈춰버린 듯한 정서적 탈진 상태에 이르렀다"고 밝혔다.

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결국 전문의의 진료를 받은 그는 "당분간 모든 업무를 중단하고 최소 6개월 이상의 충분한 치료와 휴식이 절대적으로 필요하다는 권고를 받았다"고 전했다.

10년간 쉼 없이 이어온 활동을 멈추는 데 대한 두려움도 드러냈다. 올리버쌤은 "저희 가족에게 이런 장기 휴식은 지난 10년 이래 처음 있는 일이라 마음이 참 무겁고 무섭다"면서도 "지금 억지로 버티는 것보다 구멍 난 마음의 그릇을 단단하게 고치는 것이 장기적으로 가족과 여러분을 위한 가장 적절한 길이라는 결론을 내렸다"고 말했다.

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다만 팬들과 미리 약속한 일정은 예정대로 진행한다. 올리버쌤 가족은 9일 오후 11시(한국 시간) 예정된 '리조나레 괌 당첨자 발표' 라이브 방송을 끝으로 활동을 중단할 계획이다.

그는 "이번 라이브 방송은 어두운 자리가 아닌, 그동안 저희를 지켜봐 주신 감사한 분들께 마지막 인사를 담백하게 전하는 따뜻한 시간으로 만들고 싶다"며 "당분간 온 힘을 다해 가족의 상처를 보듬고 회복하는 데만 전념하겠다"고 덧붙였다.

이어 "더 단단하고 건강한 모습으로 돌아올 수 있도록 따뜻한 시선으로 기다려 주시면 감사하겠다"고 당부했다.

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한편 올리버쌤은 한국에서 영어 강사로 활동하다 유튜버로 전향해 한국과 미국의 문화 차이, 가족의 일상 등을 담은 콘텐츠로 큰 사랑을 받았다. 2016년 한국인 아내와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있으며, 현재 약 225만명의 구독자를 보유하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com