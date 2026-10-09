김인석, 기러기 父로 지냈는데..2년 전 안젤라박과 이혼 고백 "마음 정리할 시간 필요" [전문]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 김인석이 약 2년 전 이혼한 사실을 뒤늦게 밝혔다.

김인석은 9일 자신의 사회관계망서비스에 장문의 글을 올리며 직접 이혼 소식을 알렸다.

그는 "약 2년 전, 부부로서의 인연을 정리하고 각자의 길을 가자는 결정을 받아들이게 됐다"고 밝혔다. 이어 "비록 부부로서의 인연은 여기서 마무리하게 됐지만 아이들에게만큼은 변함없이 최선을 다하고 좋은 부모로 함께하겠다"고 전했다.

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이혼 사실을 뒤늦게 알린 이유에 대해서는 "그동안 이 이야기를 어떻게 전해야 할지 많이 고민했다"며 "나 역시 이 현실을 받아들이고 마음을 정리하는 데 시간이 필요했다. 그래서 이제야 말씀드리게 됐다"고 설명했다.

김인석은 "쉽지 않은 시간도 있었지만 이제는 그 시간을 잘 이겨내고 새로운 시작을 해보려고 한다"며 "앞으로 더욱 좋은 모습과 행복한 모습으로 인사드릴 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

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그러면서 "가까운 지인들에게조차 이 사실을 미리 말씀드리지 못했다"며 "이 글을 통해 처음 소식을 접하게 될 가족과 친지, 가까운 지인분들께 죄송한 마음을 전한다"고 덧붙였다.

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김인석은 구체적인 이혼 사유나 전 배우자와 관련한 내용은 밝히지 않았다.

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한편 김인석은 6세 연하의 2008년 제52회 미스코리아 선발대회 하와이 진 수상자 안젤라박과 2014년에 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

앞서 김인석은 2023년 9월 한 유튜브 채널에 출연해 안젤라박과 두 아들이 하와이에 머무는 동안 한국에서 홀로 생활하며 기러기 아빠로 지냈다고 밝힌 바 있다.

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김인석 입장 전문

안녕하세요. 김인석입니다.

오늘은 저를 아껴주시고 응원해주시는 분들께 제 개인적인 이야기를 전하려고 합니다.

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저는 약 2년 전, 부부로서의 인연을 정리하고 각자의 길을 가자는 결정을 받아들이게 되었습니다.

비록 부부로서의 인연은 여기서 마무리하게 되었지만, 아이들에게만큼은 변함없이 최선을 다하고 좋은 부모로 함께하겠습니다.

그동안 이 이야기를 어떻게 전해야 할지..많이 고민했습니다.

저 역시 이 현실을 받아들이고 마음을 정리하는 데 시간이 필요했습니다.

그래서 이제야 말씀드리게 되었습니다.

쉽지 않은 시간도 있었지만, 이제는 그 시간을 잘 이겨내고 새로운 시작을 해보려 합니다.

앞으로는 더욱 좋은 모습과 행복한 모습으로 인사드릴 수 있도록 노력하겠습니다.

그리고 가까운 지인들에게조차 이 사실을 미리 말씀드리지 못했습니다.

이 글을 통해 처음 소식을 접하게 될 가족과 친지, 가까운 지인분들께 죄송한 마음을 전합니다.