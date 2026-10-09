이승철, 할아버지 되더니 '회장님' 손주와 벌써 상황극…"심각한 전화 중"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 이승철이 최근 얻은 손주의 사랑스러운 모습을 공개하며 '손주 바보' 면모를 드러냈다.

이승철은 9일 자신의 SNS에 "정유한 회장님. 심각한 전화 받는 중 ㅋ. 유치원 예약이 잘 안 되나 봐요?^^"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 품에 안긴 채 한쪽 손을 귀에 대고 있는 손주의 모습이 담겼다. 마치 누군가와 전화 통화를 하는 듯한 자세에 진지한 표정까지 더해져 보는 이들의 미소를 자아냈다.

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특히 이승철은 어린 손주에게 '회장님'이라는 호칭을 붙이는가 하면, 벌써부터 유치원 예약을 걱정하는 듯한 재치 있는 상황극으로 웃음을 안겼다.

사진을 접한 누리꾼들도 "너무 소중해", "유치원 예약 잘되길", "너무 귀엽다", "건강하게 튼튼하게 잘 자라렴" 등의 반응을 보였다.

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앞서 이승철은 지난 9월 16일 첫 손자를 얻었다. 당시 그는 SNS에 "저 오늘 할아버지 됐어요"라며 "세상 첫 구경하는 내 손주 정유한 그레이슨, 웰컴이다"라고 기쁜 소식을 전했다.

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이승철이 할아버지가 된 것은 큰딸 이진 씨가 지난해 10월 결혼한 뒤 아들을 출산하면서다. 이승철은 1995년 배우 강문영과 결혼했으나 1997년 이혼했다. 이후 2007년 두 살 연상의 사업가 박현정 씨와 재혼하면서 당시 중학생이던 큰딸 이진 씨와 가족이 됐다. 이후 박현정 씨와의 사이에서 2008년 늦둥이 딸 이원 양을 얻었다.

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이승철은 지난해 10월 큰딸의 결혼식을 치르며 사위를 맞았다. 그는 과거 방송에서 사위에 대해 "키가 188cm이고 박보검을 닮았다"며 카이스트 출신이라고 자랑하기도 했다.

또 지난 3월 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에 출연해서는 "올가을이 되면 손주가 나온다. 할아버지가 된다"고 밝혀 화제를 모았다. 당시 할아버지가 되는 소감을 묻자 "너무 좋다"며 "나는 좀 젊은 할아버지"라고 너스레를 떨기도 했다.

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1966년생인 이승철은 오는 12월 환갑을 앞두고 있다. 데뷔 40주년에 첫 손자를 품에 안은 데 이어 SNS를 통해 손주의 일상까지 공유하며 행복한 할아버지의 모습을 보여주고 있다.

olzllovely@sportschosun.com