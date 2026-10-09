'결방 3주' 끝낸 유재석, 90년대 복고로 귀환…"칼 갈고 1995년만 기다렸다"

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[스포츠조선 이지현 기자] '놀면 뭐하니?'가 ''95 서울가요제'로 컴백한다.

2026 아이치-나고야 아시안게임 중계로 3주간 결방했던 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)가 10월 10일 방송을 재개한다. 이와 함께 1990년대부터 1995년까지 가요를 총망라한 ''95 서울가요제' 프로젝트 시작을 알려 기대감을 끌어올린다.

지난해 1980년대 감성과 추억을 소환한 ''80s 서울가요제'는 시청률과 화제성을 모두 잡으며 흥행을 거뒀다. 세대 간의 음악 공감대를 연결하는데 성공하며 '놀면 뭐하니?'의 대표 콘텐츠로 자리매김했다. 이에 다른 시대 음악으로 가요제를 이어가 달라는 시청자들의 성원이 쏟아졌고, ''95 서울가요제'를 선보이게 됐다.

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공개된 사진 속에는 입봉작 ''80s 서울가요제'를 히트시키며 스타 PD가 된 유재석과 하하, 허경환, 주우재 작가진의 야심 찬 첫 회의 모습이 담겨 있어 관심을 집중시킨다. 90년대 헤어스타일을 강렬하게 소화한 이들의 모습이 시간 여행을 이끌고 있다.

유재석은 "칼을 갈고 1995년만 기다렸다", "90년대는 가요계 르네상스 시대"라면서 의지를 표출한다. 특히 90년대에 20대 청춘을 보낸 유재석은 당시 음악에 대한 애정을 드러내기도 한다. 하하는 80년대에서 90년대로 시간을 건너 뛴 설정에 "10년 동안 귀가 깐깐해졌다"라고 말해, 그들의 귀를 사로잡을 목소리를 찾을 수 있을지 관심이 모인다.

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한편, '놀면 뭐하니?'는 3주 결방에도 불구하고 한국기업평판연구소가 발표한 10월 예능 프로그램 브랜드평판에서 1위를 기록, 두 달 연속 정상을 차지하며 주말 대표 예능의 저력을 입증했다. '쩐의 전쟁', '쉼, 표 클럽', '놀뭐 일기' 등 다양한 시리즈가 큰 호응을 이끌어낸 데 이어, ''95 서울가요제'로 또 한 번 시청자들의 마음을 사로잡을 예정이다. ''95 서울가요제'의 시작은 10월 10일 토요일 오후 6시 30분 방송에서 확인할 수 있다.

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olzllovely@sportschosun.com