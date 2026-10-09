남현희, 전청조 사기극 후 이어진 논란 속 의미심장 SNS “미움은 만들어지는 것”

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[스포츠조선 박아람 기자] 전 펜싱 국가대표 남현희가 SNS에 의미심장한 글을 올려 눈길을 끌었다.

남현희는 지난 8일 개인 계정에 "미움은 잘못을 찾지 않습니다. 만듭니다"라는 글을 게재하며 현재 심경을 드러냈다.

그가 어떤 이유로 해당 글을 올렸는지, 특정 대상을 염두에 둔 것인지는 밝히지 않았다.

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다만 과거 각종 의혹과 악성 댓글로 어려움을 겪었던 만큼 그의 글에 관심이 쏠리고 있다.

한편 남현희를 향해 악성 댓글을 남긴 A씨는 합의를 통해 처벌을 피했다. 지난 26일 대전지법 형사4부(부장 구창모)는 모욕 혐의로 기소된 A씨의 항소심에서 벌금 150만원을 선고한 1심 판결을 파기하고 공소를 기각했다. A씨는 2023년 10월 남현희 관련 기사에 "진짜 돈에 눈이 뒤집힌 여자로 보인다. 어쩜 돈에 남자여자 가리지도 않고 결혼할 생각을 했냐" 등의 댓글을 남겼으나, 남현희 측이 합의서와 처벌불원서를 제출하면서 처벌을 면하게 됐다.

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앞서 남현희는 재혼 상대였던 전청조의 사기 공모 의혹에 휩싸였으나 지난해 12월 검찰에서 무혐의 처분을 받았다. 이후에도 악성 댓글이 이어지자 SNS를 통해 "피해자를 조롱하고 비난하는 행위는 단순한 의견이 아니라 또 다른 가해"라며 고통을 호소한 바 있다.

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전청조는 재벌 3세 혼외자 행세를 하며 투자자들을 속여 약 30억원을 가로챈 혐의로 기소돼 2024년 11월 징역 13년을 선고받았다.

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tokkig@sportschosun.com