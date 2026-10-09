"눈치 좀 챙겨라" 윤소희 SNS까지 악플 테러…'박위♥' 송지은 소외 논란 후폭풍

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[스포츠조선 이지현 기자] 유튜버 박위 가족의 명절 영상이 뒤늦게 논란에 휩싸인 가운데, 영상에 함께 출연했던 배우 윤소희에게까지 비난의 화살이 향하고 있다. 일부 누리꾼들이 윤소희의 개인 SNS를 찾아가 악성 댓글을 남기면서 논란이 엉뚱한 방향으로 번지는 모양새다.

최근 윤소희의 인스타그램에는 박위 가족과의 관계를 문제 삼는 댓글이 잇따라 달리고 있다. 특히 지난 3월 22일 게재한 마지막 일상 사진에도 관련 댓글이 쏟아지면서 누리꾼들 사이에서 갑론을박이 벌어지고 있다.

일부 누리꾼들은 "눈치 챙겨라", "오늘은 여기다", "시누이들이 너무 좋다더니" 등의 댓글을 남겼다. 또 "박위 아버님이랑은 무슨 관계이신 건지", "박위는 남매인가요? 아니면 박위의 동생이에요?"라며 윤소희와 박위 가족의 관계를 캐묻는 반응도 나왔다.

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특히 한 누리꾼은 "박위 추석 영상에서 제일 이상한 사람은 윤소희고, 그다음 이상한 사람은 박위 아빠"라며 윤소희를 직접적으로 비난했다.

반면 무분별한 비난을 자제해야 한다는 목소리도 적지 않았다. 다른 누리꾼들은 "왜 다른 사람한테 아무렇지 않게 상처 주려고 하느냐", "지금 상황이 어떤지 다 알 텐데 아무런 입장 안 내는 게 더 욕을 덜 먹는다", "그냥 예뻐 보이기만 한다. 악플러들 신경 쓰지 마세요"라며 윤소희를 옹호했다.

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논란의 발단은 박위가 지난 2024년 9월 자신의 유튜브 채널 '위라클'에 공개한 '시댁에서 맞이한 첫 추석!' 영상이다.

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당시 영상에는 박위와 아내 송지은이 추석을 맞아 부모님 집을 방문하는 모습이 담겼다. 특히 배우 윤소희가 박위 부모님과 함께 두 사람을 맞이해 눈길을 끌었다. 윤소희는 박위 아버지인 박찬홍 PD와 특별한 인연을 맺고 있는 인물이다. 박찬홍 PD가 연출한 tvN 드라마 '기억'에 출연했으며, 이후 박 PD의 수양딸로 알려졌다.

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영상에서 박위는 윤소희를 보며 "아빠, 소희가 저렇게 있으니까 아빠 딸 집에 온 것 같다"고 말했고, 송지은 역시 "원래 있었던 사람처럼"이라고 맞장구쳤다.

이후 윤소희가 자신을 '새 언니'라고 표현하자 송지은은 "진희 언니도 시누이고 소희 씨도 시누이고, 진짜 많다"고 말했다. 박위 어머니 역시 "근데 시누이들이 너무 좋다"고 반응했다.

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그러나 해당 영상이 최근 재조명되면서 일부 누리꾼들은 가족들이 윤소희를 지나치게 챙기는 과정에서 정작 새 식구가 된 송지은이 소외된 것 아니냐는 의혹을 제기했다.

특히 박위가 식전 기도에서 송지은보다 윤소희의 이름을 먼저 언급한 점, 박위 부모님이 윤소희의 학력을 칭찬한 장면, 송지은만 다른 식기를 사용한 모습 등이 문제로 지적됐다.

다만 이는 영상 속 일부 장면을 근거로 한 누리꾼들의 해석으로, 실제 가족 관계나 당사자들의 감정을 단정할 수는 없다.

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그럼에도 논란이 확산되면서 영상에 함께 출연했다는 이유만으로 윤소희의 개인 SNS에까지 비난 댓글이 이어지고 있다. 일각에서는 박위 가족을 향한 비판이 제삼자인 윤소희에 대한 인신공격으로 번지는 것은 지나치다는 지적도 나온다.

한편 박위는 앞서 KTX 하차 과정에서 발생한 사고와 관련해 당시 상황이 담긴 CCTV 영상을 공개했다가 논란에 휩싸였다. 이후 해당 영상을 삭제하고 사과했지만, 사고 책임을 둘러싼 공방과 함께 비판 여론이 이어졌다. 이런 가운데 과거 명절 영상까지 재조명되면서 박위 가족을 둘러싼 논란이 장기화하는 양상이다.

olzllovely@sportschosun.com