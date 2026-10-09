이준, '엠블랙 정산=0원'인 이유 "집안 빚 갚느라 번 돈 다 빠져나가"

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[스포츠조선 이지현 기자] '전현무계획4' 전현무-곽튜브가 '먹친구' 이준의 파란만장한 과거부터 쿨한 결혼관까지 탈탈 털어낸다.

19일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 15회에서는 '울산의 강남'에서 '집배원 맛집' 발굴에 나선 전현무-곽튜브(곽준빈)-이준의 먹트립이 펼쳐진다.

이날 울산 삼산동에 뜬 전현무는 "이번에 갈 곳은 우체국 집배원들의 '우슐랭' 맛집"이라며 20년 내공의 명태찜 맛집으로 향한다. 식사를 기다리던 중 곽튜브는 "고등학교 때 미국 가서 영화 '닌자 어쌔신' 찍지 않았냐"고 묻는다. 이준은 "한예종 무용과를 자퇴하고 오디션을 봤다"는 비화를 밝힌다. 이에 '디스이즈 현무로드'를 통해 이준과 베트남 여행을 다녀온 전현무는 "현지인들이 이준을 배우로 알아보더라"고 증언해 놀라움을 안긴다.

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이어 아이돌 엠블랙 활동 시절을 떠올린 이준은 "거의 기절하면서 촬영하고 (응급실에) 실려 가기도 했다"며 동시에 5개의 스케줄을 소화했던 과거를 소환한다. 곽튜브는 "그럼 돈을 좀 벌었겠네?"라고 묻고, 이준은 "그때 집 형편이 어려워서 내가 번 돈이 다 빠져나갔다"고 어려웠던 시절을 떠올린다.

속 깊은 이야기가 오가던 중 드디어 명태찜이 등장한다. 이를 맛본 이준은 "요리 잘하는 친구 엄마가 해준 느낌"이라며 감탄한다. 진심의 먹방 중 전현무는 "김무열, 오정세 씨를 미워한다던데?"라고 기습 질문한다. 이준은 "내가 췄던 '캐치캐치' 댄스가 대박 터지고 광고가 엄청 들어왔는데…"라며 두 사람을 미워하는(?) '찐' 이유를 고백한다. 그러자 전현무는 "내가 했던 광고를 강미나 씨가 찍었다. 그래도 난 O.K"라며 쿨한 태도를 보인다. 하지만 곽튜브는 "미나 씨가 훨씬 상큼하더라"고 돌직구를 던져 현장을 초토화시킨다.

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그런가 하면, 전현무는 결혼에 대한 이야기를 꺼내고, 이준은 자신만의 뚜렷하고 쿨한 결혼관을 밝힌다. 급기야 이준은 '유부남' 곽튜브를 향해 "준빈아, 너 자신을 위해 살아야 한다"고 대환장 조언을 해 모두를 폭소케 한다.

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울산의 숨은 맛집 발굴과 더불어 전현무-곽튜브-이준의 진솔한 인생 이야기가 교차하는 '디스이즈 울산 로드' 특집은 9일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획4' 15회에서 확인할 수 있다.

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olzllovely@sportschosun.com