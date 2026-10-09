한송이 “‘재월북’ 임지현, 中서 납치된 것. 조선족 남편이 가라고 했다가..”

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[스포츠조선 박아람 기자] 탈북 방송인 한송이가 재월북한 방송인 임지현(본명 전혜성)이 중국에서 납치돼 북한으로 끌려갔다고 주장했다.

지난 7일 유튜브 채널 '닭터신'에는 '탈북 후 제대로 인생 역전한 한송이'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에 출연한 한송이는 탈북 이후 한국에서의 생활과 북한으로 돌아간 임지현에 관한 이야기를 전했다.

이날 한송이는 북한으로 다시 돌아갈 생각이 있느냐는 질문에 "지금은 못 간다. 큰일 난다. 돈을 더 많이 준다 해도 안 간다"고 답했다.

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이후 임지현의 재월북과 관련한 이야기가 나오자 한송이는 그가 자발적으로 북한으로 돌아간 것이 아니라 납치된 것이라고 주장했다. 그는 "완전 납치돼 갔다. 팩트"라며 "그 여성분 남편이 중국 조선족이다. 그래서 '너네 부모님이 지금 중국에 왔다'고 해서 빨리 오라 그래서 갔는데 거기서 보위부 애들이 기다리다가 납치해서 데리고 간 것이다. 우리나라에서 납치당한 게 아니라 중국에서 납치당한 것이었다. 그래서 탈북민들이 중국 가면 안된다. 큰 일 난다"고 설명했다.

이어 임지현에 대해 "돈 사고 친 적도 없고 열심히 살던 친구였다. 나는 모르는 사이인데 주변 지인분들이 다 알더라. 그래서 저렇게 간 걸 안다"며 주변 사람들을 통해 관련 사정을 알게 됐다고 밝혔다. 또 임지현이 북한에서 인터뷰한 배경에 대해서는 "전혜성이란 여성분이 북한에서 인터뷰했다. 왜냐하면 북한이 협박하면 무조건 해야 한다. 무조건 총 맞으니까"라고 덧붙였다.

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한편 임지현은 TV조선 '모란봉클럽', '애정통일 남남북녀' 등 여러 방송 프로그램에 출연하며 얼굴을 알렸다. 그러나 2017년 돌연 북한으로 돌아간 뒤 북한의 대외선전 매체 '우리 민족끼리'에 전혜성이라는 이름으로 등장해 한국 생활에 대한 부정적인 발언을 내놓으면서 재월북 배경을 둘러싼 의문이 제기됐다. 당시 그는 "환상을 가지고 한국에 갔으나 실상은 달랐다. 방송에서 시키는 대로 말할 수밖에 없었다"고 주장했다.

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tokkig@sportschosun.com