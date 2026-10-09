'194억 건물 지분 99%' 이정현, ♥의사 남편 기죽인 압도적 재력

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이정현이 정형외과 의사인 남편보다 자신의 수입이 더 많다고 밝힌 가운데, 과거 공개된 수백억원대 부동산 자산에도 다시 관심이 쏠리고 있다. 특히 남편이 운영하는 병원 건물의 지분 99%를 이정현이 보유한 것으로 알려져 눈길을 끈다.

지난 8일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 이정현이 남편 박유정을 위해 특별한 요리를 준비하는 모습이 공개됐다.

이날 이정현은 남편을 위해 면 대신 양배추를 활용한 투움바 파스타를 만들었다. 그러나 남편은 "면이 없는데 그냥 채소볶음이지 이게 무슨 투움바 파스타냐"며 거침없이 지적했다.

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이에 이정현은 "이 맛을 들이면 면을 못 먹게 된다"며 직접 음식을 식혀주는 다정한 모습을 보였다. 남편 역시 "오리지널과 비교해도 거의 흡사하다"며 맛을 인정했다.

이후 이정현은 남편을 위해 대패삼겹살을 활용한 초간단 감자탕까지 만들었다. 그는 "자기 일하느라 고생했는데 뭐 또 해줘야지. 나 이제 자기한테 잘하기로 했다. 구박 안 하고"라며 애정을 드러냈다.

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하지만 남편의 냉정한 평가는 계속됐다. 감자탕을 본 남편은 "감자탕인데 등뼈가 안 보이냐"고 지적했고, 맛을 본 뒤에도 "10분 치고 맛있다", "수제비를 넣으면 더 맛있을 것 같다"며 솔직한 반응을 보였다.

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이를 지켜보던 도경완은 남편의 거침없는 태도에 "남편분이 소득이 되게 높으신가"라고 물었다. 그러자 이정현은 "제가 더 많이 번다"고 답해 웃음을 안겼다. 도경완 역시 "되게 용감하시다"며 놀라움을 감추지 못했다.

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특히 이정현의 발언 이후 과거 공개된 부동산 투자 이력도 재조명되고 있다. 이정현은 지난 2023년 6월 인천 남동구 구월동에 위치한 병원 건물을 194억4000만원에 매입한 것으로 알려졌다. 해당 건물은 남편 박유정이 정형외과 병원을 개원한 곳이다.

건물은 지하 1층부터 지상 8층 규모의 본관과 지하 1층부터 지상 5층 규모의 별관 등 2개 동으로 구성됐으며, 전체 규모는 약 1800평에 달한다.

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무엇보다 눈길을 끄는 것은 부부의 지분 구조다. 당시 알려진 등기 내용에 따르면 이정현이 건물 지분의 99%, 남편이 1%를 보유한 것으로 전해졌다. 사실상 건물 대부분을 이정현 명의로 소유하고 있는 셈이다.

다만 건물 매입 당시 약 162억원의 대출이 이뤄진 것으로 추산돼, 매입가 전체를 이정현의 순자산으로 볼 수는 없다.

이정현의 부동산 투자 이력은 이뿐만이 아니다. 그는 2017년 서울 성동구 성수동에 위치한 건물을 43억6000만원에 매입한 뒤 리모델링을 거쳐 2021년 70억원에 매각한 것으로 알려졌다.

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매입가와 매각가의 단순 차액만 약 26억4000만원에 달한다. 다만 실제 투자 수익은 취득세와 양도세, 리모델링 비용, 금융비용 등을 제외하면 달라질 수 있다.

이처럼 가수와 배우로 오랜 기간 활동하며 쌓아온 경제력에 수백억원대 부동산 거래 이력까지 더해지면서, 남편보다 더 많이 번다는 이정현의 발언이 새삼 화제를 모으고 있다.

한편 이정현은 2019년 3세 연하의 정형외과 전문의 박유정과 결혼했다. 이후 두 딸을 품에 안았으며, 방송을 통해 남편과의 유쾌한 결혼 생활과 육아 일상을 공개하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com