김민, 장발 자르고 턱시도 입으니 완전 딴 사람..스윙스 “실물 초 멋짐”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김민이 장발을 자르고 턱시도를 차려입은 근황을 공개해 눈길을 끌었다. 최근 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에서 자연인 같은 일상을 보여줬던 모습과는 180도 달라진 분위기다.

래퍼 겸 배우 스윙스는 지난 8일 자신의 SNS에 "김민 선배님 초 잘생기시고 멋지심"이라는 글과 함께 김민과 찍은 사진을 공개했다.

사진 속 두 사람은 나란히 서서 카메라를 바라보고 있다. 스윙스는 체크무늬 재킷에 넥타이를 매치했고, 김민은 검은 턱시도와 나비넥타이로 한껏 멋을 냈다. 특히 길게 기른 머리카락을 깔끔하게 정돈하고 한층 단정해진 스타일을 선보여 시선을 사로잡았다.

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김민의 달라진 모습은 최근 방송에서 보여준 소탈한 분위기와 대비돼 더욱 눈길을 끌었다. 그는 지난 2일 방송된 '나 혼자 산다'에서 경기 동두천에 있는 약 90년 된 구옥에서 생활하는 모습을 공개했다. 전기가 들어오지 않는 집에서 발전기를 돌리고 직접 집을 수리하는 등 꾸밈없는 일상으로 화제를 모았다.

한편 김민과 스윙스는 지난 8일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 '서울드라마어워즈 2026'에 참석했다.

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tokkig@sportschosun.com