이현경, 가슴 아픈 가족사 “父와 다툰 다음 날 교통사고로 별세..사과도 못 해”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이현경이 갑작스럽게 세상을 떠난 아버지와 끝내 풀지 못한 오해를 털어놓으며 안타까운 사연을 전했다.

지난 8일 방송된 MBN '특종세상'에서는 데뷔 33년 차 배우 이현경의 일상과 가족 이야기가 공개됐다.

이날 이현경은 남편인 뮤지컬 배우 민영기와 함께 친정어머니의 건강 문제를 이야기했다. 최근 어머니가 넘어져 골절 수술을 받았지만, 회복에 집중해야 하는 상황에서도 집안일을 멈추지 않아 걱정이 크다는 것.

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이현경은 어머니가 무리하지 않도록 잔소리를 할 수밖에 없는 이유를 설명하며 답답한 마음을 드러냈다. 이에 민영기는 어머니의 성향을 이해해 드리라며 아내를 다독였다. 이현경은 자신이 어머니에게 엄한 역할을 맡는 동안 남편이 중간에서 마음을 풀어줘 고맙다고 전했다.

이후 이현경은 세상을 떠난 아버지와 관련한 가슴 아픈 기억도 꺼냈다. 그는 동생 이현영의 남편인 배우 강성진이 집안 어른들에게 인사하러 갔던 당시를 떠올렸다. 영화 촬영을 마치고 방문한 강성진이 정장을 갖춰 입지 못하자, 평소와 달리 술에 취한 아버지가 옷차림과 머리 모양을 지적하며 불편한 말을 했다는 것이다.

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이 이야기를 전해 들은 이현경은 아버지에게 화를 냈다고 밝혔다. 그러나 아버지는 이후 딸들에게 미안한 마음을 전하고 싶어 했던 것으로 알려졌다.

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이현경은 "아빠가 나중에 '애들한테 사과하고 싶다'고 했는데 엄마가 '주말에 애들 올 텐데 뭘 전화를 하냐. 오면 얘기해라'라고 했다는 거다. 근데 그다음 날 아버지가 교통사고로 돌아가셨다"고 말했다.

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결국 사과와 화해의 기회를 갖기도 전에 아버지가 갑작스럽게 세상을 떠나면서 가족들은 큰 슬픔을 겪었다. 이현경은 어머니가 비교적 젊은 나이에 홀로 남겨졌던 당시를 회상하며 안타까운 마음을 전했다.

한편 이현경은 뮤지컬 배우 민영기와 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다. 동생은 배우 이현영이며, 제부는 강성진이다.

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tokkig@sportschosun.com