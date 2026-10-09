김수용, 심정지 수술 후 남은 흉터 공개 "10개월 지나..커버 타투에 관심"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 김수용이 심정지 이후 받은 수술로 팔에 남은 흉터를 공개하고 이를 가리기 위한 헤나에 도전했다.

8일 유튜브 채널 '육감 김수용'에는 '이제 합법이 되었습니다. 그래서 몸에 그려봤습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김수용은 "요즘 타투에 관심을 많이 갖게 됐다. 2027년부터 합법화가 된다더라"며 "팔에 흉터가 있어서 흉터 커버 타투에 대해 예전부터 관심이 많았는데 오늘은 일단 헤나로 경험하는 시간을 갖겠다"고 밝혔다.

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김수용은 하고 싶은 도안이 있느냐는 질문에 "기왕이면 귀여운 게 좋은 것 같다. 판다 같은 게 귀여울 것 같다"고 답했다.

헤나숍을 찾은 김수용은 심정지 이후 받은 수술로 생긴 팔의 흉터를 공개했다. 그는 "수술 후 10개월 정도 됐다"며 흉터를 헤나로 가리고 싶다는 뜻을 전했다.

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전문가는 헤나 도안을 함께 살펴보며 "흉터를 보이지 않게 하려면 주변이 화려해야 한다. 진한 부분이 많은 도안을 커버업으로 많이 사용한다"고 설명했다. 이에 김수용은 "거미가 괜찮은 것 같다"며 관심을 보였다.

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본격적인 시술에 들어간 김수용은 "안 아프게 해달라. 나는 분명히 헤나라고 했는데 갑자기 타투로 바꿀까 봐 걱정된다"고 농담해 웃음을 자아냈다.

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전문가는 거미 헤나와 함께 김수용의 캐릭터를 본떠 만든 '팬더 김수용'까지 완성했다. 결과물을 확인한 김수용은 "귀엽다. 팔을 걷고 돌아다니고 싶다"며 "헤나를 보여주러 헌팅 포차에 가야겠다"고 너스레를 떨었다.