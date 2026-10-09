'102일 무단결근' 송민호, 병역법 위반 자필 사과 "책임감 없던 선택 부끄러워" [전문]

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 위너 송민호가 병역법 위반에 대해 뒤늦게 자필 사과문을 공개하며 책임감 없던 선택을 반성하겠다고 밝혔다.

송민호는 9일 자신의 사회관계망 서비스에 "저로 인해 많은 분께 심려를 끼쳐드리게 돼 고개 숙여 사과드린다"며 자필 사과문을 게재했다.

이어 "하루빨리 입장을 밝혀야 했으나 너무 늦어버렸다. 오랜 시간 기다리게 해서 죄송하다"며 뒤늦게 입장을 밝힌 것에 대해 사과했다.

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특히 "무엇보다 병역의 의무를 다하고 계신 청년분들을 비롯해 저를 누구보다 아껴주신 팬 여러분께 실망을 안겨드려 너무 죄송하다"고 고개를 숙였다.

송민호는 "하루하루 후회가 길었다. 책임감 없던 지난 선택들이 부끄럽고 미웠다"며 "어리석었던 과오들을 회피하지 않고 반성하겠다"고 전했다.

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그러면서 "앞으로 남은 절차와 의무를 성실히 수행하겠다"며 "이번 일을 잊지 않고 마음에 새기며 더욱 책임감 있는 자세로 살아가겠다. 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 덧붙였다.

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앞서 서울서부지법 형사10단독 성준규 판사는 지난 1일 병역법 위반 혐의로 기소된 송민호에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다.

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앞서 송민호는 2023년 3월부터 2024년 12월까지 서울 마포구의 한 시설에서 사회복무요원으로 근무하면서 총 102일간 정당한 사유 없이 결근한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

재판부는 "병역은 국민의 기본 의무로 성실히 이행돼야 하고 사회복무요원도 예외가 아니다"라며 "복무 기간 동안 102일의 무단결근 행위는 죄책이 가볍지 않다"고 지적했다.

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다만 송민호가 혐의를 인정하고 반성하는 점과 정신과 치료를 받아온 점, 별다른 형사처벌 전력이 없는 점 등을 양형에 고려했다.

송민호의 복무 이탈을 도운 혐의로 함께 기소된 복무 관리 책임자 이 모 씨에게는 징역 10개월에 집행유예 2년이 선고됐다. 재판부는 이 씨가 송민호의 결근 사실을 알면서도 정상적으로 출근한 것처럼 처리하는 등 복무 이탈에 가담했다고 판단했다.

그러나 A씨는 "송민호와 공모해 복무 이탈을 하도록 한 사실이 없다"라며 공소 사실을 부인했다. 이후 지난 6일 법률대리인을 통해 자신의 병역법 위반 혐의 1심 선고에 불복하는 항소장을 체줄한 것으로 전해졌다.