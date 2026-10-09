정우성·이정재, 10년 동행에 균열?…임기 6개월 남기고 돌연 이사직 사임

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 정우성이 오랜 동료이자 사업 파트너인 이정재와 함께 이끌어온 아티스트컴퍼니의 사내이사직에서 물러났다. 두 사람이 약 10년간 이어온 동업 관계에 변화가 생긴 가운데, 정우성이 임기를 채우지 않고 경영 일선에서 물러난 배경에 관심이 쏠린다.

9일 스포츠경향 단독 보도에 따르면 정우성은 지난 2일 아티스트컴퍼니 사내이사직에서 사임했다. 당초 임기는 2027년 3월 28일까지로, 약 6개월을 남겨둔 시점이다.

정우성은 이정재와 함께 2024년 3월 29일 아티스트컴퍼니 사내이사로 선임됐다. 그러나 선임 약 2년 6개월 만에 중도 사임하면서 두 사람의 경영 동행에도 변화가 생겼다.

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다만 정우성의 지분에는 변동이 없다. 정우성이 보유한 아티스트컴퍼니 주식은 171만4108주로 지분율은 10.99%다. 이정재 역시 422만5882주(27.10%)를 그대로 보유하고 있다.

정우성의 이사직 사임에 따라 그동안 이정재 측 보유분에 합산돼 보고됐던 정우성의 주식은 별도로 보고됐다. 정우성은 현재도 아티스트컴퍼니 소속 배우로 활동하고 있다.

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두 사람의 인연은 1999년 개봉한 영화 '태양은 없다'로 거슬러 올라간다. 당시 작품에서 호흡을 맞춘 정우성과 이정재는 이후 연예계를 대표하는 절친으로 자리매김했다. 사적으로도 두터운 우정을 이어온 두 사람은 패션 사업 등에도 함께 뛰어들며 배우를 넘어 사업 파트너로 관계를 넓혔다.

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2016년에는 아티스트컴퍼니를 공동 설립하며 본격적인 동업에 나섰다. 당시 두 사람은 오랜 시간 배우로 활동하며 쌓은 경험을 바탕으로 합리적이고 체계적인 연예기획사를 만들겠다는 뜻을 밝혔다. 자신들의 활동뿐 아니라 동료 배우 영입과 신인 발굴에도 힘쓰겠다는 구상이었다.

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이후 아티스트컴퍼니는 배우 매니지먼트를 넘어 영화와 드라마 제작 등으로 사업 영역을 확장했다. 두 사람은 2020년 서울 청담동의 약 330억원 규모 빌딩을 공동 매입한 사실이 알려지며 화제를 모으기도 했다.

스크린에서도 인연을 이어갔다. 2022년 개봉한 영화 '헌트'에서는 이정재가 감독과 주연을 맡고 정우성이 함께 출연했다. '태양은 없다' 이후 23년 만에 한 작품에서 주연으로 재회하며 오랜 우정을 다시 한번 과시했다.

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사업 규모도 커졌다. 2023년 12월 이정재가 광고 기술 기업 와이더플래닛의 최대주주에 올랐고, 이 회사는 2024년 아티스트유나이티드로 사명을 변경했다. 이후 2025년 1월 기존 아티스트컴퍼니를 흡수합병했으며, 같은 해 3월 사명을 아티스트컴퍼니로 변경하면서 현재의 사업 구조를 갖췄다.

이처럼 오랜 우정과 사업적 신뢰를 바탕으로 함께 회사를 키워온 만큼, 정우성의 갑작스러운 사내이사직 사임은 더욱 눈길을 끈다. 특히 이정재가 최대주주로 남아 있는 상황에서 정우성만 경영 일선에서 물러났다는 점에서 향후 두 사람의 사업적 관계에도 관심이 모인다.

다만 이번 사임이 두 사람의 개인적인 불화나 동업 관계의 완전한 종료를 의미하는지는 확인되지 않았다. 정우성은 여전히 회사 지분 10.99%를 보유하고 있으며 소속 배우로서의 관계도 유지하고 있다. 구체적인 사임 배경 역시 알려지지 않은 상태다.

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한편 정우성은 2024년 11월 모델 문가비가 출산한 아들의 친부라는 사실을 인정하면서 사생활 논란에 휩싸였다. 당시 제45회 청룡영화상 무대에서 "모든 질책은 제가 받고, 또 안고 가겠다"며 "아버지로서 아들에 대한 책임은 끝까지 다할 것"이라고 밝혔다.

지난해 8월에는 비연예인 연인과 혼인신고를 했다는 보도가 나왔으나, 소속사는 사생활이라는 이유로 사실 여부에 대한 확인을 유보했다.

정우성은 이후 디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아'를 통해 연기 활동을 이어왔다.

olzllovely@sportschosun.com