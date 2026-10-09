고영욱이 또..유재석 이어 차태현 저격 “거만하게 굴고 있어”

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[스포츠조선 박아람 기자] 룰라 출신 고영욱이 가수 한로이에 대한 오디션 심사평을 문제 삼으며 배우 차태현을 공개적으로 비판했다. 앞서 방송인 유재석 등을 언급한 데 이어 차태현까지 거론하면서 관심이 쏠리고 있다.

고영욱은 지난 7일 자신의 SNS에 SBS '우리들의 발라드2'에 출연한 참가자 한로이의 무대와 심사위원들의 평가에 관한 글을 게재했다.

그는 한로이의 노래에 대해 "내가 들었을 때... 내 노래 스타일은 아니었지만... 이 남자의 모든 고난 이야기에 딱 맞았다. 그리고 나는 그가 진심으로 노래했다고 생각했다. 모든 것을 쏟아붓고... 하지만 노래가 끝난 후 심사위원들의 평가는 정말 빗나갔다"라고 평가했다.

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특히 심사위원으로 출연 중인 차태현을 직접 거론하며 불편한 기색을 드러냈다. 고영욱은 "특히 그 영상을 컷한 차태현 배우는 그의 음악 감상 능력은 얼마나 세련되어야 할까. '인공적'이라는 단어를 임의로 사용하다니..."라며 심사평을 지적했다.

이어 약 30년 전 차태현과 함께 방송에 출연했던 일화도 공개했다. 당시 룰라가 전성기를 누리던 시절 KBS 예능 프로그램에서 만났다는 그는 차태현이 촬영 중 친근하게 말을 걸어왔던 기억을 떠올렸다.

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고영욱은 "촬영 중간에 그는 매우 다정하게 나에게 말을 걸었고 그래서 이 사람이 도대체 무슨 사람인지 궁금했다. 나중에 알게 된 건 배우 차태현이었다. 그리고 30년이 훌쩍 흘렀다. 그리고 여기 있는데 거기서 거만하게 굴고 있다. 완전히 역전이라고 할 수 있다"라고 덧붙였다.

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앞서 고영욱은 유재석의 한우 관련 미담을 언급하며 비판적인 반응을 보인 바 있다. 이번에는 차태현의 오디션 심사평까지 문제 삼으면서 연이어 연예인들을 거론했다.

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한편 차태현은 현재 SBS '우리들의 발라드2'에서 심사위원으로 활약하고 있다. 지난 5일 방송에서는 16세부터 홀로서기를 시작했다는 한로이의 무대를 두고 심사위원들 사이에서 평가가 엇갈렸다. 정재형은 노래 실력을 인정하면서도 표현 방식과 선곡의 적합성에 의문을 제기했으며, 한로이는 다음 라운드 진출에 성공했다.

고영욱은 그룹 룰라로 활동하며 인기를 얻었으나, 미성년자 성폭행 및 강제추행 혐의로 2013년 징역 2년 6개월을 선고받았다. 출소 후 전자발찌 부착 명령도 이행했다.

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tokkig@sportschosun.com