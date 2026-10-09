한혜진, ♥기성용 양치해 주는 딸 시온 공개...사랑스러운 부녀 "잊고 있던 행복한 순간"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 한혜진이 훌쩍 자란 딸 시온의 아기 시절 영상을 다시 보며 잊고 있던 행복한 추억을 떠올렸다.

9일 한혜진의 유튜브 채널에는 '익숙한 하루가 특별해지는 순간들'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 한혜진은 딸 시온을 학교에 보낸 뒤의 일상을 공개했다. 그는 "아이를 학교에 보내고 나면 그때부터 내 시간이 시작된다. 막상 혼자 있다고 쉬는 건 아니다. 시온이 오기 전에 집안일을 끝내야 한다"고 말했다.

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빨래를 시작한 한혜진은 "아이 있는 집은 빨래가 정말 계속 나오는 거 같다. 시온이 어릴 때는 거의 아기옷 빨래가 대부분이었는데 지금은 온 가족 빨래를 같이 한다"고 밝혔다.

이어 "빨래가 아직도 진짜 많다. 시온이 어렸을 때는 진짜 어마어마하게 많았던 거 같다. 턱받이도 많이 입고 아기 안으려면 어깨에다가 걸치는 손수건들도 많이 나오고 아기 옷을 하루에 3~4벌씩 갈아입혔던 거 같다"고 회상했다.

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그러면서 "남편은 유아기도 아닌데 왜 이렇게 하루에 옷을 3~4번씩 갈아입는 건지 진짜 힘들어 죽겠다"고 토로했다.

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집안일을 마친 한혜진은 딸의 하교 시간에 맞춰 학교로 갈 준비를 했다. 그는 "벌써 시온이 하교 시간이 돼서 픽업 가야 한다. 집안일하다 보면 하루가 거의 다 가는데 그래도 평범한 이 시간이 나한테는 감사하고 행복한 거 같다. 나중에는 애들이 안 찾는다. 찾을 때 가야 한다"고 말했다.

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영상 말미에는 시온의 어린 시절 모습도 공개됐다. 기성용은 어린 딸의 자전거를 끌어주며 노래까지 불러주는 다정한 아빠의 면모를 보였다.

기성용과 시온이 마주 보고 앉아 서로 양치하는 모습도 담겼다. 아빠의 이를 열심히 닦아주는 시온과 딸을 사랑스럽게 바라보는 기성용의 모습이 훈훈함을 자아냈다.

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또한 시온이는 아빠의 이름을 '성용이', 엄마를 '혜진이'라고 불러 귀여움을 더했다.

한혜진은 "문득 시온이 아기 때가 생각나 앨범을 찾아봤다. 그때의 기억이 조금씩 희미해지는 거 같았는데 영상을 다시 보니 바로 어제 있었던 일처럼 새록새록 떠오른다"며 "역시 향기는 기억을 건드리나 보다. 잊고 있던 행복한 순간들이 다시 선명해진 하루였다"고 전했다.