제니, 5만 명 홀린 '풀뱅 헤어+전신 시스루'…"주말오빠 즐거운 공연해요"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 팝스타 위켄드의 내한 공연에 깜짝 등장한 가운데, 파격적인 무대 의상으로도 시선을 사로잡았다.

제니는 지난 8일 경기 고양종합운동장 주경기장에서 열린 '현대카드 슈퍼콘서트 28 위켄드' 2회차 공연에 특별 게스트로 등장했다. 이날 제니는 위켄드와 함께 협업곡 '원 오브 더 걸스(One Of the Girls)'를 열창하며 약 5만4000명의 관객을 열광시켰다.

무엇보다 눈길을 끈 것은 제니의 과감한 무대 패션이었다. 이날 제니는 보랏빛 레오퍼드 패턴이 돋보이는 시스루 보디슈트를 입고 무대에 올랐다. 몸에 밀착되는 긴소매 의상은 속이 비치는 레이스 소재로 제작됐으며, 가슴 부분에는 짙은 보라색의 코르셋을 연상시키는 장식이 더해져 강렬한 인상을 남겼다.

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특히 허벅지 라인을 과감하게 드러내는 하이컷 디자인이 눈길을 끌었다. 별도의 하의를 겹쳐 입지 않은 원피스형 보디슈트는 제니의 늘씬한 실루엣을 강조했고, 무대 조명 아래 보랏빛 시스루 소재가 더욱 도드라지며 몽환적이면서도 관능적인 분위기를 완성했다.

헤어스타일 역시 평소와 달랐다. 제니는 이마를 완전히 덮는 일자 앞머리인 '풀뱅'에 허리 아래까지 내려오는 긴 생머리를 연출했다. 여기에 화려한 장신구를 최소화해 의상 자체에 시선이 집중되도록 했다.

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공개된 공연 영상에서 제니는 위켄드와 마주 보며 노래를 주고받는가 하면, 환하게 웃으며 무대를 즐기는 모습을 보였다. 두 사람은 노래를 마친 뒤 서로를 끌어안으며 남다른 친분을 드러내기도 했다.

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제니는 무대에서 내려가기 전 "주말오빠, 즐거운 공연해요"라고 한국어로 인사해 웃음을 자아냈다. '주말오빠'는 국내 팬들이 위켄드의 활동명을 재치 있게 번역해 부르는 애칭이다.

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이번 합동 무대는 두 사람의 오랜 인연으로도 관심을 모았다. 제니는 지난 2023년 위켄드가 제작하고 출연한 미국 HBO 드라마 '디 아이돌(The Idol)'을 통해 배우로 데뷔했다. 당시 위켄드, 릴리 로즈 뎁과 함께 부른 OST '원 오브 더 걸스'는 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에 20주간 이름을 올리며 인기를 얻었다.

특히 제니는 2018년 위켄드의 첫 내한 공연 당시 객석에서 공연을 관람했던 팬이기도 하다. 과거 연습생 시절 위켄드의 노래로 평가를 받았던 제니가 8년 만에 같은 아티스트와 대형 스타디움 무대에서 호흡을 맞추게 된 것이다.

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앞서 7일 열린 첫 공연에서도 '원 오브 더 걸스'가 세트리스트에 포함됐지만 제니는 등장하지 않았다. 그러나 공연 마지막 날인 8일 실제 무대에 모습을 드러내면서 관객들에게 특별한 순간을 선사했다.

한편 위켄드의 이번 내한 공연은 2018년 이후 8년 만으로, 지난 7일과 8일 양일간 총 10만8000명의 관객을 동원했다.

olzllovely@sportschosun.com