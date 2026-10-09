[SC-BIFF] 김도연 "'도라'는 나와 많이 달랐지만…이해하는 과정 자체가 값진 경험"

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 김도연이 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김도연이 '도라'에 대한 각별한 애정을 보였다.

김도연은 9일 부산 해운대구 영화의전당 비프힐에서 열린 제31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 초청작 '도라' 기자회견에서 "작품을 이해하는 과정이 저에겐 너무나 행복하고 감동적인 나날들이었다"고 했다.

'도라'는 서울을 떠나 한여름 바닷가 별장으로 향한 한 가족이 머무는 동안, 알 수 없는 병을 앓던 도라가 처음으로 사랑을 알게 되며 모든 것이 서서히 흔들리기 시작하는 이야기로, '도희야', '다음 소희'의 정주리 감독이 메가폰을 잡았다.

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극 중 도라를 연기한 김도연은 "처음 대본을 읽었을 땐 도라와 제가 굉장히 다르다고 생각했다"며 "캐릭터를 어떻게 이해를 해야 할지 고민이 됐고, (도라가) 계속해서 제 생각과는 다른 선택들을 해서 멀게만 느껴졌다. 근데 감독님과 대화를 나누면서 도라와 차츰차츰 가까워졌다. 대본을 읽으면서도 감독님한테 '문장마다 읽으면 읽을수록 한 겹 한 겹 아름답다'고 문자를 보냈다"고 전했다.

이어 작품을 준비 과정을 떠올리며 "이 이야기를 이해하는 과정이 저에겐 너무나 행복하고 감동적인 나날들이었다"며 "여름에 치열하고 힘들게 고생하면서 찍긴 했지만, 현장에 일본 배우도 계셨고, 촬영팀은 프랑스에서 오셨기 때문에 새로우면서도 재밌었고 많이 배울 수 있었다. 연기를 몰두해서 해 본 것 자체가 값진 경험이었다"고 말했다.

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한편 제31회 부산국제영화제는 오는 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com