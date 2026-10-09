[SC-BIFF] 송새벽, 정주리 감독과 '도희야'→'도라'로 재회…"인물에 대한 연출 섬세하셔"

Advertisement

Advertisement

[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 배우 송새벽이 영화 '도희야'에 이어 '도라'로 정주리 감독과 재회한 소감을 전했다.

송새벽은 9일 부산 해운대구 영화의전당 비프힐에서 열린 제31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 초청작 '도라' 기자회견에서 "감독님이 '도희야'에 이어 '도라'에서도 인물에 대한 연출을 섬세하게 하셨다"고 했다.

'도라'는 서울을 떠나 한여름 바닷가 별장으로 향한 한 가족이 머무는 동안, 알 수 없는 병을 앓던 도라가 처음으로 사랑을 알게 되며 모든 것이 서서히 흔들리기 시작하는 이야기로, '도희야', '다음 소희'의 정주리 감독이 메가폰을 잡았다.

Advertisement

송새벽은 '도희야'에 이어 '도라'로 정주리 감독과 두 번째 작업을 함께했다. 극 중 나미(안도 사쿠라)의 남편 연수를 연기한 그는 "감독님께서 어제 두 장의 사진을 보내주셨다. 그 사진이 '도희야' 때 스틸컷이었다. '도희야'가 벌써 12년 전 영화더라. 굉장히 뭐랄까. 제 입으로 말씀드리기가 좀 그렇지만, 귀엽고 풋풋하더라(웃음). 12년 후 '도라' 현장에서 뵈었을 땐, '아 감독님이 여전하시구나' 했다. 인물에 대한 연출을 섬세하게 하시더라. '도희야' 때도 그랬지만, 감독님의 세계와 깊이가 느껴졌던 작품이었다. 그렇게 계속 열어두시다가도, 결정적인 순간에 감독님께서 방향성을 짚어주시면서 자연스럽게 연출해 주시는 부분이 매력적으로 다가왔다"고 전했다.

한편 제31회 부산국제영화제는 오는 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com