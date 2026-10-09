최수종, ♥하희라 붕어빵 딸에 알려준 좋은 남자 기준.."가방 안 들어주면 만나지 마"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '국민 사랑꾼' 최수종이 딸에게 말없이 가방을 들어주는 세심한 남자를 만나라고 조언했다.

9일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 "최수종은 잠들어도 다정함은 야근 중. 사랑꾼이 딸에게도 알려준 좋은 사람 찾는 법?"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상에서 유재석은 "최수종은 먼저 잠이 들어도 혹시나 하희라가 다칠까 봐 머리맡에 스탠드를 항상 켜놓고 잔다고 들었다"고 말했다.

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이에 하희라는 "남편이 촬영갈 때는 먼저 잠이 든다. 그러면 '나 올라가서 먼저 잘게'하고 올라가 보면 내 쪽 머리맡의 스탠드를 켜놓는다"고 밝혔다.

이어 "본인이 잘 때 불 켜있으면 불편한데도 안대를 쓰고 잔다"며 "내가 어두울 때 잘 부딪히니까 들어올 때 잘 보이라고 불을 켜놓는 것"이라고 설명했다.

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하희라는 "그런 게 사실 아무것도 아닌 거 같지만 되게 큰 배려"라며 "나는 먼저 잘 때 다 끈다. 그 생각은 못 했다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

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또 하희라는 "나는 보부상이다. 갖고 다니는 게 많아서 가방이 무거운데 남편이 말없이 가방을 가져간다"며 며 최수종의 배려를 자랑했다.

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이어 "딸의 가방이 무거울 때도 들어주면서 '나중에 말없이 네 가방을 들어주는 남자를 만나야 한다. 말없이 네 가방 안 들어주면 만나지 마라'라고 하더라"고 전했다.

그러면서 "여자 가방을 들어준다는 게 쉽지 않은 거다. '친절하다', '스윗하다'의 문제가 아니다"라며 "딸한테도 그런 세심함을 챙겨주는 남자를 만나라는 뜻인 거다"라고 설명했다.

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유재석 역시 "단순히 가방 들어주고 안 들어주고의 문제가 아니라 세심한 배려심이 있는가 없는가인 거다"라며 공감했다. 그러면서 "나중에 (딸의) 상대를 알아보기 위해 아령 4kg짜리를 가방에 살짝 모르게 넣어야한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 최수종과 하희라는 1993년에 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.