오종혁, 여드름 흉터 심한 '귤껍질 피부'..두꺼운 화장으로 악순환 '충격' ('터치미')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 클릭비 오종혁이 오랜 시간 감춰온 여드름 흉터 고민을 털어놓는다.

오늘(9일) 저녁 8시 방송되는 채널A '뷰티클리닉 터치미' 11회에는 터치미 최초 남성 주인공으로 클릭비 오종혁이 등장한다. 시대를 풍미했던 원조 꽃미남 밴드 멤버였던 그는 오랜 시간 피부 여드름과 흉터로 괴로웠다는데. 이날 방송에서는 오종혁의 숨겨온 피부 고민과 일상을 공개한다.

SNS 속 정보를 맹신하며 자신만의 피부 관리 철학을 고수해 왔다는 오종혁. 그 믿음이 오히려 피부를 갉아 먹고 있었다는 사실에 2MC와 터치 마스터 군단이 경악을 금치 못한다. 특히 여드름 흉터를 가리기 위한 두꺼운 메이크업과 잘못된 클렌징 방법과 같은 습관들이 여드름 악순환을 부추기고 있는 요인으로 지적되면서 오종혁의 일상 속 문제점이 드러난다.

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오종혁의 피부 건강 회복을 위해 솔루션에 나선 이종훈 터치 마스터는 '얼굴도 마음도 흉지게 하는 여드름'을 문제로 짚어낸다. 이어 그는 염증이 얼마나 깊고 오래 머물렀는지에 따라 흉터의 깊이가 달라지며, 진피층까지 침범한 염증은 피부 기둥 역할을 하는 콜라겐과 엘라스틴을 무너뜨려 흉터를 남긴다고 설명한다.

이를 바탕으로 이종훈 터치 마스터는 오종혁의 피부 건강을 되살리기 위해 '피부 건강 맞춤 2단계 솔루션'을 진행한다. 약 8주간 진행된 솔루션과 함께 홈케어를 꾸준히 이어가며 일상 속 습관들을 고치려 노력한 오종혁. 아이돌 같은 모습으로 스튜디오에 등장해 2MC와 터치 마스터 군단의 환호가 터져 나왔다는 후문이다.