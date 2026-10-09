[SC-BIFF] '도라' 정주리 감독 "'도희야'·'다음 소희' 전부터 만들고 싶었던 작품"

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 정주리 감독이 영화 '도라'를 연출하게 된 과정을 털어놨다.

정주리 감독은 9일 부산 해운대구 영화의전당 비프힐에서 열린 제31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 초청작 '도라' 기자회견에서 "이번 작품은 처음 장편 영화 시나리오를 쓸 때부터 떠올렸던 이야기"라고 했다.

'도라'는 서울을 떠나 한여름 바닷가 별장으로 향한 한 가족이 머무는 동안, 알 수 없는 병을 앓던 도라가 처음으로 사랑을 알게 되며 모든 것이 서서히 흔들리기 시작하는 이야기로, '도희야', '다음 소희'의 정주리 감독이 메가폰을 잡았다.

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부산국제영화제 갈라프레젠테이션은 세계 유수 영화제에서 주목받은 거장 감독들의 신작을 국내에 처음 소개하는 부산국제영화제의 대표 초청 부문이다. 정 감독은 2007년 첫 단편 '영향 아래 있는 남자'로 제12회 부산국제영화제 선재상을 수상했고, 2014년에는 첫 장편 영화 '도희야'가 '한국영화의 오늘-파노라마' 섹션에 초청됐다. 이어 2022년 두 번째 장편 '다음 소희'로 부산을 찾았으며, 이번 '도라'까지 장편으로 세 편 연속 부산국제영화제의 초청을 받았다.

정주리 감독은 '도희야', '다음 소희'에 이어 '도라'까지 주인공의 이름을 영화의 제목으로 택했다. 그는 "영화 제목에 늘 주인공의 이름이 들어가는데, '도라' 역시 도라라는 인물이 저의 출발점이었다고 볼 수 있다. 20살쯤 프로이트의 도라 이야기를 읽고 흥미를 느끼게 됐다"고 밝혔다.

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'도라'는 1900년 프로이트의 도라 사례 연구를 각색한 작품이다. 정 감독은 "만약 나중에 영화를 만들게 되면, 이 소재를 가지고 영화를 만들어보고 싶다는 생각을 했다. 처음 장편 영화 시나리오를 쓸 때부터 떠올렸던 이야기인데, 잘 안 됐다"며 "그렇게 묵혀두고 있다가 '도희야'를 먼저 만들게 됐고, 또다시 '도라' 이야기가 떠올라 열심히 작업했다. 시나리오를 작업했는데, 초고를 완성하고 제작까지 타진할 때도 잘 안 됐다. 그때 시나리오를 보신 분들이 작품이 너무 어렵고, 무슨 이야기인지 잘 모르겠다고 말씀하셨다. 그러다 행운처럼 '다음 소희'를 만들게 됐고, 다시 원래 처음 저의 시작점으로 가서 '도라'를 만들게 됐다"고 설명했다.

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한편 제31회 부산국제영화제는 오는 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com