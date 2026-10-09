[SC-BIFF] "감동적인 나날"…정주리 감독X김도연, '도라' 애정할 수밖에 없는 이유(종합)

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 정주리 감독이 영화 '도라'에 대한 각별한 애정을 쏟을 수밖에 없었던 이유를 전했다.

제31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 초청작 '도라' 기자회견이 9일 부산 해운대구 영화의전당 비프힐에서 진행됐다. 현장에는 정주리 감독과 배우 김도연, 송새벽이 참석했다.

'도라'는 서울을 떠나 한여름 바닷가 별장으로 향한 한 가족이 머무는 동안, 알 수 없는 병을 앓던 도라가 처음으로 사랑을 알게 되며 모든 것이 서서히 흔들리기 시작하는 이야기로, '도희야', '다음 소희'의 정주리 감독이 메가폰을 잡았다.

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부산국제영화제 갈라프레젠테이션은 세계 유수 영화제에서 주목받은 거장 감독들의 신작을 국내에 처음 소개하는 부산국제영화제의 대표 초청 부문이다. 정 감독은 2007년 첫 단편 '영향 아래 있는 남자'로 제12회 부산국제영화제 선재상을 수상했고, 2014년에는 첫 장편 영화 '도희야'가 '한국영화의 오늘-파노라마' 섹션에 초청됐다. 이어 2022년 두 번째 장편 '다음 소희'로 부산을 찾았으며, 이번 '도라'까지 장편으로 세 편 연속 부산국제영화제의 초청을 받았다.

정 감독은 '도희야', '다음 소희'에 이어 '도라'까지 주인공의 이름을 영화의 제목으로 택했다. 그는 "영화 제목에 늘 주인공의 이름이 들어가는데, '도라' 역시 도라라는 인물이 저의 출발점이었다고 볼 수 있다. 20살쯤 프로이트의 도라 이야기를 읽고 흥미를 느끼게 됐다"고 밝혔다.

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'도라'는 1900년 프로이트의 도라 사례 연구를 각색한 작품이다. 정 감독은 "만약 나중에 영화를 만들게 되면, 이 소재를 가지고 영화를 만들어보고 싶다는 생각을 했다. 처음 장편 영화 시나리오를 쓸 때부터 떠올렸던 이야기인데, 잘 안 됐다"며 "그렇게 묵혀두고 있다가 '도희야'를 먼저 만들게 됐고, 또다시 '도라' 이야기가 떠올라 열심히 작업했다. 시나리오를 작업했는데, 초고를 완성하고 제작까지 타진할 때도 잘 안 됐다. 그때 시나리오를 보신 분들이 작품이 너무 어렵고, 무슨 이야기인지 잘 모르겠다고 말씀하셨다. 그러다 행운처럼 '다음 소희'를 만들게 됐고, 다시 원래 처음 저의 시작점으로 가서 '도라'를 만들게 됐다"고 설명했다.

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극 중 도라를 연기한 김도연은 "처음 대본을 읽었을 땐 도라와 제가 굉장히 다르다고 생각했다"며 "캐릭터를 어떻게 이해를 해야 할지 고민이 됐고, (도라가) 계속해서 제 생각과는 다른 선택들을 해서 멀게만 느껴졌다. 근데 감독님과 대화를 나누면서 도라와 차츰차츰 가까워졌다. 대본을 읽으면서도 감독님한테 '문장마다 읽으면 읽을수록 한 겹 한 겹 아름답다'고 문자를 보냈다"고 전했다.

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이어 작품을 준비 과정을 떠올리며 "이 이야기를 이해하는 과정이 저에겐 너무나 행복하고 감동적인 나날들이었다"며 "여름에 치열하고 힘들게 고생하면서 찍긴 했지만, 현장에 일본 배우도 계셨고, 촬영팀은 프랑스에서 오셨기 때문에 새로우면서도 재밌었고 많이 배울 수 있었다. 연기를 몰두해서 해 본 것 자체가 값진 경험이었다"고 말했다.

또 연기하면서 어려웠던 지점에 대해선 "저의 기존 사고를 바꾸는 작업이 가장 중요했고, 어려웠지만 꼭 필요했던 과정이었다"며 "첫 오디션 때 대본을 받고 내용을 전혀 모르는 상태로 감독님께 '도라는 거짓말을 하는 건가요?'라고 질문을 드린 적 있었다. 근데 감독님께서는 '도라는 계속해서 진실만을 이야기한다'고 말씀하셨다. 그 순간 충격을 받았다. 도라가 되게 외롭고 힘들겠단 생각이 들면서, 도라의 입장에서 생각해서 오디션을 보는 저도 도라가 거짓말을 하고 있다고 생각하는데, '도라는 어떨까' 싶더라"고 전하며 눈물을 쏟았다.

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송새벽은 '도희야'에 이어 '도라'로 정주리 감독과 두 번째 작업을 함께했다. 극 중 나미(안도 사쿠라)의 남편 연수를 연기한 그는 "감독님께서 어제 두 장의 사진을 보내주셨다. 그 사진이 '도희야' 때 스틸컷이었다. '도희야'가 벌써 12년 전 영화더라. 굉장히 뭐랄까. 제 입으로 말씀드리기가 좀 그렇지만, 귀엽고 풋풋하더라(웃음). 12년 후 '도라' 현장에서 뵈었을 땐, '아 감독님이 여전하시구나' 했다. 인물에 대한 연출을 섬세하게 하시더라. '도희야' 때도 그랬지만, 감독님의 세계와 깊이가 느껴졌던 작품이었다. 그렇게 계속 열어두시다가도, 결정적인 순간에 감독님께서 방향성을 짚어주시면서 자연스럽게 연출해 주시는 부분이 매력적으로 다가왔다"고 전했다.

마지막으로 정 감독은 "많은 분들이 '도라'를 어떻게 보셨을지 궁금하다. 앞으로 무슨 이야기를 나누게 될 지 기대도 되고, 걱정도 된다"고 솔직하게 털어놨다.

한편 제31회 부산국제영화제는 오는 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com