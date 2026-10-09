서인영, 156cm·38kg이었는데..."이혼 겪으면서 먹고 자고만 반복" ('유행꼰대')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 서인영이 이혼 후 체중이 급격히 늘어난 이유를 털어놨다

지난 8일 방송된 티캐스트 E채널 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대'(연출 이지선, 제작 스튜디오브레이브) 2회에서는 '다이어트'를 키워드로 세대를 넘나드는 토크를 펼쳤다.

이날 미미미누는 파격적인 치골 패션으로 화제가 됐던 서인영의 과거 사진을 공개했다. 이에 서인영은 "저 의상이 방송국 출연 정지를 받았다"며 당시를 회상하기도 했다. 미미미누는 "오늘의 주제와 상당히 밀접한 연관이 있다"며 "누나에게도 평생 숙제였고, 시청자 분들도 한 번쯤은 신경 쓰셨을 것이다"라고 '다이어트' 키워드를 소개했다. 이에 서인영은 "진짜 힘들었다. 다이어트란 평생 큰 숙제다"라고 적극 공감했다.

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두 사람은 우리나라뿐만 아니라 전 세계 SNS를 장악한 '뼈말라'(뼈가 보일 정도로 마른 체형이라는 신조어) 열풍에 대해서도 짚었다. 키에서 몸무게를 뺀 수치가 120 이상이면 '뼈말라'라는 기준이 소개되자 서인영은 "내 키가 156cm인데 38kg까지 가본 적이 있다. 그때도 '서인영 볼 패인 근황'이라며 이상하게 이슈가 되기도 했다"고 걱정했다. 반대로 서인영의 통통했던 모습까지 강제 소환되기도 했다. 서인영은 "이렇게 세상에 맛있는 게 많은 지 몰랐다"며 "이혼을 겪으면서 소주랑 순대 곱창볶음을 먹고 바로 자고, 다시 일어나서 또 먹었다"고 당시를 떠올렸다.

체중과 다이어트를 둘러싼 다양한 이야기가 이어진 가운데, '1일 수강생'으로 풍자가 등장했다. '진행형 다이어터'라고 밝힌 풍자는 "오늘 기준으로 37kg를 감량했다"고 밝혀 서인영과 미미미누를 놀라게 했다.

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세 사람은 '뼈말라'로 화제가 된 스타들에 대해서도 이야기를 나눴다. 17kg을 감량한 김민하와 슬림한 몸매로 화제가 된 고현정, 있지 유나와 같은 옷을 서로 다른 매력으로 소화한 김혜수 등이 소개됐다. 서인영은 "나이 들수록 1~2kg 빼는 게 보통 일이 아니다"라며 김혜수가 연말 시상식에서 드레스를 입기 위해 체중을 관리하는 일이 힘들었다고 밝힌 것에 대해 공감했다. 풍자 역시 시상식 드레스와 얽힌 에피소드를 공개했다. 풍자는 "피팅이 너무 힘들다. 피팅을 하고 나서 살을 빼는 경우가 많은데, 저는 보름 만에 살이 더 쪘다. 등이 다 터져서 시상식 무대에 올라갔다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이와 함께 최근 워터밤이 쏘아 올린 '핫 바디' 전쟁에 대한 이야기도 이어졌다. 워터밤을 통해 10년 만에 무대에 다시 서며 화제의 주인공이 됐던 서인영은 "독기 눈빛으로 나갔는데 관객분들이 '서인영'이라고 환호해 주셔서 무너졌다. 그 환호성에 무릎을 꿇고 눈물을 흘렸다"며 당시 벅찼던 순간을 회상했다. 워터밤 무대를 본 '장로님' 아버지의 뜻밖의 반응도 전했다. 서인영은 "'옷이 왜 이러니? 저질스럽게' 이렇게 말하실 줄 알았는데 '찢었다. 너!'라고 하셨다. 감사하다. 너무 좋다"고 말했다.

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글로벌 스타들의 다이어트에 대한 이야기도 이어졌다. 킴 카다시안의 다이어트가 소개되던 중 최근 그가 서울 강남의 피부과를 방문해 'K-뷰티 플렉스'를 펼친 사실이 언급됐고, 서인영은 "예전에 '서인영의 카이스트'를 촬영했을 때 친구가 있었는데, 지금 성형외과에서 근무하고 있다. 거기서 (킴 카다시안이) 플렉스를 하고 갔다더라"고 특별한 인연을 공개해 모두를 놀라게 했다.

풍자는 직접 경험한 다이어트 실패담도 털어놨다. 황제 다이어트에 도전했다는 풍자는 "단백질과 지방 위주의 식이요법이었는데, 7kg이 쪘다. 그냥 돈만 쓰고 맛있게 먹었다"고 말해 웃음을 안겼다. 이어 단식원에 들어갔지만 소금물만 마시며 힘들었던 경험을 전한 풍자는 곤약면으로 만든 다이어트 잡채, 다이어트 마라탕, 제로 떡 등 최근 등장한 다양한 다이어트 음식을 소개하며 서인영을 놀라게 했다.

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마지막으로 풍자는 다이어트에 대해 "나를 너무 괴롭히지 말았으면 좋겠다. 나를 어느 정도 풀어줄 수 있어야 한다. 그렇지 않으면 오래 못한다"며 세대를 넘나드는 '정석'의 방법을 전하기도 했다.