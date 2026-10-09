‘이혼’ 김인석, 3개월 전 홍진경과 대성통곡..“아이들 흔적에 눈물” [SC이슈]

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 김인석이 안젤라 박과 약 2년 전 이혼한 사실을 뒤늦게 공개한 가운데, 과거 방송에서 눈물을 쏟았던 모습이 재조명되고 있다.

김인석은 지난 7월 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에 공개된 '[쉬는시간 - 찐천재MT] 홍진경 패밀리 MT에서 대성통곡 한 이유는? (빡구, 박휘순, 남창희, 그리)' 영상에 출연했다.

당시 홍진경과 친분이 있는 후배들이 함께 MT를 즐기던 중 김인석은 속마음을 털어놓으며 오열했다. 이를 지켜보던 홍진경도 눈물을 흘리며 "너가 더 단단해지고 이제 정말 좋은 일만 있을 거야"라고 위로했다. 제작진은 두 사람이 나눈 구체적인 대화는 공개하지 않고 '그들만의 사연'이라는 자막을 넣었다.

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또 결혼을 앞둔 한 PD와 나눈 대화도 눈길을 끌었다. 김인석은 해당 PD에게 "몇 년 사귀었냐? 결혼해야 될 것 같아서 하는 거냐 아니면 다른 이유가 있냐"고 물었다. 이에 PD가 결혼할 생각이 있어 결심했다고 답하며 결혼을 취소할 경우 위약금이 1000만원이라고 밝히자, 유부남인 박휘순은 "1천만 원이면 제일 싼 거다"라며 이혼 위자료까지 언급해 웃음을 자아냈다.

김인석이 방송에서 눈물을 보인 것은 이번이 처음이 아니다. 그는 2023년 9월에도 같은 채널에 출연해 홍진경과 대화를 나누던 중 눈시울을 붉혔다.

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당시 홍진경은 과거 김인석, 남창희와 술자리를 촬영했지만 김인석이 계속 울어 영상을 공개하지 못했다고 밝혔다. 이에 김인석은 "홍진경이라는 사람은 왜 나를 좋아할까. 왜 이 사람은 나한테 좋은 얘기를 해주냐고"라며 자신을 아껴주는 홍진경에게 고마운 마음을 전했다.

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홍진경은 술만 마시면 눈물을 쏟던 김인석에게 요즘은 괜찮은지 물었다. 당시 가족과 떨어져 지내던 김인석은 하와이에 있던 아이들이 귀국해 2~3주간 함께 생활한 뒤 다시 떠났다고 설명했다. 그는 아이들이 남긴 흔적을 정리하다 눈물을 흘렸다며 "막내가 옷장에다가 스티커도 붙여놓고, 벽에다가 글자 같은 것도 써놨다"고 털어놨다. 이어 방을 청소하던 중 바닥에서 색종이를 발견하고도 울컥했다고 밝혀 가족을 향한 애틋함을 드러냈다.

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이처럼 과거 방송에서 눈물을 보이며 가족에 대한 그리움과 속내를 드러냈던 김인석이 뒤늦게 이혼 사실을 알리면서 당시 모습에도 관심이 모이고 있다.

김인석은 지난 9일 자신의 계정을 통해 안젤라 박과의 이혼 소식을 전했다. 그는 "저는 약 2년 전, 부부로서의 인연을 정리하고 각자의 길을 가자는 결정을 받아들이게 됐습니다. 비록 부부로서의 인연은 여기서 마무리하게 되었지만, 아이들에게만큼은 변함없이 최선을 다하고 좋은 부모로 함께하겠습니다"라고 밝혔다.

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이어 가까운 지인들에게도 미리 알리지 못했다며 "이 글을 통해 처음 소식을 접하게 될 가족과 친지, 가까운 지인분들께 죄송한 마음을 전합니다"라고 덧붙였다.

한편 김인석은 2014년 미스코리아 출신 안젤라 박과 결혼해 두 아들을 두고 있다.

tokkig@sportschosun.com