'재혼' 최고기, 제주 신혼집 계약하며 털어놓은 생활고…"치과 치료비 없어 미뤘다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 유튜버 최고기가 재혼 후 제주도에서 새로운 보금자리를 마련했다. 아내와 딸까지 세 식구가 함께 살 신혼집 계약을 마친 가운데, 당분간 절약하며 생활하겠다는 현실적인 계획도 밝혔다.

최고기는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 제주도 이사를 준비하는 가족의 일상을 공개했다.

영상에서 최고기의 아내 주은 씨는 제주도에 있는 집을 알아보고 계약하기 위해 홀로 비행기에 올랐다. 최고기는 공항버스를 타러 가는 아내를 배웅하며 "다녀오는 도중에 제가 선물 하나 해놨다. 가보면 알 것"이라고 깜짝 선물을 예고했다.

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알고 보니 최고기가 준비한 선물은 제주도행 항공편의 비즈니스석이었다. 주은 씨는 비행기에 탑승한 뒤 "제주 가는데 비즈니스라니"라며 놀라움을 감추지 못했다. 익숙하지 않은 좌석의 각종 기능을 살펴보며 연신 감탄하기도 했다.

제주도에 도착한 주은 씨는 본격적으로 신혼집 계약에 나섰다. 그는 "저 집 계약서 쓰러 왔다"며 "1년만 아끼고 아껴서 더 좋은 쪽으로 이사 가도록 하겠다"고 밝혔다.

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이후 계약을 마친 주은 씨는 제주도에 거주하는 언니 가족과 식사를 즐기며 시간을 보냈다. 제주도 출신인 그는 오랜만에 고향을 찾은 설렘을 드러내기도 했다.

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그동안 최고기는 딸 솔잎 양과 단둘이 시간을 보냈다. 최고기는 "오늘은 엄마가 제주도에 집 보러 갔다. 그래서 솔잎이랑 저랑만 있다"고 설명했다. 솔잎 양 역시 아빠와 함께 게임을 하고 잠을 자는 시간을 기대하며 즐거워했다.

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특히 최고기는 딸과 치과를 방문하는 과정에서 경제적인 고민을 털어놓기도 했다. 자신도 치과 치료가 필요하다는 최고기는 "아빠는 다음 주에 받을게. 돈 들어오고 받아야 된다"며 "보험이 있긴 하지만 그래도 건강에 아끼면 안 되는데 자꾸 조금씩 아끼게 되더라"고 말했다.

이후 제주도에서 돌아온 아내를 마중 나간 최고기는 신혼집 계약을 마친 소감을 나눴다. 최고기가 "제주도에 잘 살 준비했냐. 집은 어떠냐"고 묻자 주은 씨는 "진짜 잘한 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하다"면서도 "오늘 가서 보니까 괜찮은 것 같다. 일단 우리 세 식구 살기 괜찮은 것 같다"고 답했다.

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이에 최고기는 "일단 있는 대로 살고 돈 열심히 모읍시다"라고 말했고, 주은 씨 역시 "아껴 쓰면서 살아야 된다"고 강조했다.

최고기는 "절약 전략은 1순위"라며 앞으로의 생활 계획을 밝혔다. 주은 씨는 집을 알아보는 과정에서 더 넓은 집이 있는지 물어봤던 일화도 전했다. 그는 "그 집 더 큰 데 없냐고 물어보니까 '몇 명인데요?'라고 하더라. 세 명이라고 했더니 '그런데 큰 데 가서 뭐 하게'라고 했다"고 설명했다.

이에 최고기는 "아끼면서 살아야죠"라며 당분간 세 식구가 생활하기에 적당한 집에서 지내겠다는 뜻을 드러냈다.

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한편 최고기는 전처인 유튜버 유깻잎과 이혼했으며, 두 사람 사이에는 딸 솔잎 양이 있다. 이후 최고기는 주은 씨와 재혼하며 새로운 가정을 꾸렸다. 이번 제주도 이사는 재혼 후 세 식구가 함께할 새로운 출발이라는 점에서 눈길을 끈다.

olzllovely@sportschosun.com