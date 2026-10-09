김영광, '보복운전' 전 축구 국대 A씨였다…"혐의없음 처분, 진심으로 사과" [전문]

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[스포츠조선 이지현 기자] 전 축구 국가대표 골키퍼 김영광(43)이 보복운전 논란에 휩싸인 가운데 직접 입을 열었다. 경찰 조사에서 혐의없음 처분을 받았다고 밝히면서도 자신의 운전 방식에 대해 고개를 숙였다.

김영광은 9일 입장문을 통해 "최근 보도된 일로 많은 분께 걱정과 심려를 끼쳐드려 죄송하다"고 사과했다.

이어 "이번 일과 관련해 경찰 조사에 성실히 임했으며 현재까지 불송치 및 혐의없음 처분을 받았다"고 밝혔다.

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김영광은 법적 판단과 별개로 자신의 행동을 반성하고 있다고 강조했다.

그는 "이번 일을 겪으며 운전 중 제 판단과 행동을 되돌아보게 됐다"며 "어떤 상황에서도 순간적인 판단이 안전보다 앞서서는 안 되며, 도로 위에서는 다른 사람의 안전과 입장까지 고려해야 한다는 점을 다시 한번 깨달았다"고 말했다.

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특히 "당시 상황에 대한 법적 판단과는 별개로 제 운전 방식이 다른 분들께 불안감이나 불편함을 줄 수 있었다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"며 "이를 가볍게 여기거나 정당화하지 않겠다"고 강조했다.

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그러면서 "제 운전 습관을 더욱 엄격하게 돌아보고 어떤 상황에서도 더욱 신중하고 책임감 있게 행동하겠다"며 "저를 지켜봐 주시고 응원해 주신 분들께 실망과 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 덧붙였다.

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앞서 지난 8일 SBS '8뉴스'는 '[단독] "공포의 SUV"…전 축구 국대 보복운전 신고하자'라는 제목의 보도를 통해 전직 축구 국가대표 선수 A씨를 둘러싼 보복운전 논란을 전했다.

SBS 보도에 따르면 사건은 지난 3월 서울 마포구의 한 터널 주변에서 발생했다. 당시 흰색 SUV 차량이 터널 방향으로 우회전하려던 중 직진하던 택시가 먼저 지나가자 갑자기 속도를 높여 터널 안에서 택시를 추월했다. 해당 터널 진입 구간에는 추월 금지 표지판이 설치돼 있었다.

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택시 운전자는 SUV가 굉음을 내며 차선을 변경해 자신의 차량 앞으로 끼어들었다고 주장했다. 이후 상향등을 켜 경고했으나 위협적인 주행이 계속됐다는 것이 택시 운전자의 설명이다.

택시 운전자는 보복운전을 당했다며 경찰에 신고했고, SUV 운전자로 지목된 인물은 전 축구 국가대표 김영광이었다.

경찰은 김영광을 특수협박 혐의로 수사했으나 지난 6월 상대방을 위협하려는 고의가 있었다고 인정하기에는 증거가 부족하다며 혐의없음으로 불송치했다.

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택시 운전자가 이에 불복해 이의를 신청했지만 검찰 역시 의도적으로 위해를 가하려 했다는 점이 명백하지 않고 공포심을 일으키기에 충분하지 않다고 판단해 불기소 처분했다.

다만 SBS가 공개한 주행 영상을 본 일부 전문가들은 다른 의견을 제시했다. 경찰 출신 심준호 변호사는 차량의 차선 변경 방식과 추월 과정 등을 근거로 고의성이 의심된다는 취지의 의견을 밝혔다. 수사기관의 법적 판단과 일부 전문가의 해석이 엇갈린 셈이다.

한편 김영광은 국가대표 골키퍼 출신으로 2004년 아테네 올림픽과 2006년 독일 월드컵 등에 출전했으며, 은퇴 후에는 방송인으로 활동 영역을 넓히고 있다.

최근 SBS '골 때리는 그녀들'에서 감독으로 활약하는 것을 비롯해 '동상이몽2-너는 내 운명', MBC '라디오스타', JTBC '예스맨', '피의 게임3', '슈팅스타' 등 다양한 예능 프로그램에 출연하며 존재감을 드러냈다.

특히 지난해 9월 '동상이몽2'에서는 피부과 의사인 아내 김은지 씨와의 결혼 생활을 공개해 화제를 모았다. 당시 김영광은 장수 예능의 고정 출연을 목표로 하고 있다며 남다른 방송 활동 의지를 드러내기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com

김영광의 입장문 전문.

안녕하세요. 김영광입니다.

최근 보도된 일로 많은 분께 걱정과 심려를 끼쳐드려 죄송합니다.

이번 일과 관련해 경찰 조사에 성실히 임했으며 현재까지 불송치 및 혐의없음 처분을 받았습니다.

이번 일을 겪으며 운전 중 제 판단과 행동을 되돌아보게 되었습니다. 어떤 상황에서도 순간적인 판단이 안전보다 앞서서는 안 되며, 도로 위에서는 다른 사람의 안전과 입장까지 고려해야 한다는 점을 다시 한번 깨달았습니다.

당시 상황에 대한 법적 판단과는 별개로 제 운전 방식이 다른 분들께 불안감이나 불편함을 줄 수 있었다는 점을 무겁게 받아들이고 있습니다. 이를 가볍게 여기거나 정당화하지 않겠습니다. 제 운전 습관을 더욱 엄격하게 돌아보고 어떤 상황에서도 더욱 신중하고 책임감 있게 행동하겠습니다.

저를 지켜봐 주시고 응원해 주신 분들께 실망과 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 진심으로 사과드립니다.