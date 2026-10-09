'김태현♥' 미자, 결혼 4년 만에 첫 '6일 별거'…"연애 때부터 매일 같이 있었는데"

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그우먼 미자가 결혼 4년 차에도 남편 김태현을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

미자는 9일 자신의 SNS에 집 안 천장이 담긴 사진과 함께 남편과 떨어져 지낸 근황을 공개했다.

미자는 "연애 때도 하루도 안 빼고 만나고 결혼하고서도 매일 같이 있다가 처음 6일 떨어져 있었음"이라고 밝혔다.

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이어 "너무 보고 싶다"며 눈물을 흘리는 이모티콘을 덧붙여 남편을 향한 그리움을 표현했다.

특히 미자는 "드디어 오늘 오는데 남편 도착 전에는 일하러 감"이라고 덧붙였다. 6일 만에 남편과 재회할 수 있게 됐지만, 정작 남편이 도착하기 전 일을 하러 나가야 하는 상황에 아쉬움을 드러낸 것이다.

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연애 시절부터 결혼 이후까지 하루도 빠짐없이 함께할 정도로 각별했던 두 사람의 애정이 눈길을 끈다. 결혼 4년 차에도 여전히 신혼 같은 부부의 모습이 훈훈함을 자아낸다.

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한편 미자는 배우 장광과 전성애의 딸로, 지난 2022년 4월 개그맨 김태현과 결혼했다. 두 사람은 유튜브와 SNS 등을 통해 유쾌한 결혼 생활을 공개하며 대중과 소통하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com