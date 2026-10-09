강호동 아들 시후, 골프 선수로 맹활약..고1 때 이미 188cm '父 닮은 체격'에 대회 우승까지

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[스포츠조선 조윤선 기자] 강호동의 아들 강시후 군이 남다른 체격과 실력을 갖춘 골프 선수로 성장한 근황이 공개됐다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 골프 선수로 활약 중인 시후 군의 모습이 주목받고 있다. 특히 지난해 한 골프용품 전문 쇼핑몰의 유튜브 채널에 올라온 연습 영상이 뒤늦게 확산되며 화제를 모았다.

영상 속 시후 군은 아버지를 닮은 건장한 체격으로 힘 있는 스윙을 선보였다. 현재 고등학교 2학년인 시후 군은 1학년 당시 이미 키가 188cm에 달했던 것으로 알려졌다.

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시후 군은 지난해 열린 제36회 서울특별시협회장배 골프대회 남자 고등부 개인전에서는 우승을 차지하며 뛰어난 실력을 입증했다. 지난 5월 열린 제1회 강원도민일보 백두대간배 전국중·고등학생골프대회에서는 2위에 올랐으며, 제37회 서울특별시협회장배 골프대회에서도 4위를 기록하는 등 꾸준히 좋은 성적을 거두고 있다. 대한골프협회(KGA) 랭킹에서도 78위에 이름을 올리며 두각을 나타내고 있다.

프로골퍼 김미현 역시 과거 한 방송에서 시후 군에 대해 "(공이 날아가는) 거리가 엄청나다고 이야기를 많이 들었다"고 칭찬했다. 당시 함께 출연한 이형택도 "비거리가 200m는 넘게 나온다고 들었다"며 감탄했다.

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아버지의 운동 DNA를 물려받은 시후 군은 어린 시절에는 야구선수를 꿈꿨던 것으로 알려졌다. 강호동은 과거 한 예능 프로그램을 통해 시후 군이 어린 시절 리틀 야구단에서 활동했다고 밝힌 바 있다. 오른손잡이였던 시후 군은 아버지의 권유로 좌타를 배우기 시작했지만, 공이 뜻대로 맞지 않자 점차 야구에 흥미를 잃었고 결국 야구장을 찾지 않게 됐다는 일화도 전해졌다. 당시 시후 군을 지켜본 이종범은 큰 체격과 오른손으로 힘을 쓰는 재능을 고려하면 우타자가 더 적합하다는 의견을 밝히기도 했다.

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이후 야구 대신 골프를 선택한 시후 군은 2021년 한 뉴스에 '골프 꿈나무'로 깜짝 등장해 주목받았다. 각종 대회에서도 좋은 성적을 거두며 유망주로 성장한 가운데, 일부 야구 팬들 사이에서는 뛰어난 체격과 힘을 갖춘 우타 거포의 재목을 놓친 것 같다는 아쉬움 섞인 반응도 나오고 있다.

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한편 강호동은 2006년 비연예인 여성과 결혼해 슬하에 아들 시후 군을 두고 있다.