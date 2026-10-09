'거꾸로 태극기', 하필 김규리 카페 앞 전봇대…"한글날인데" 엉뚱한 불똥

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김규리가 운영하는 카페 앞에서 태극기가 거꾸로 게양된 모습이 포착돼 온라인에서 논란이 일고 있다. 다만 해당 태극기를 누가 게양했는지는 확인되지 않아 김규리와 직접 연결 짓는 것은 무리라는 지적도 나온다.

9일 한글날을 맞아 온라인 커뮤니티와 각종 사회관계망서비스(SNS)에는 전남 영암군에 위치한 김규리의 카페 앞 풍경을 담은 사진과 영상이 확산했다.

공개된 영상에는 한옥 형태의 건물 앞 전봇대에 태극기가 걸려 있는 모습이 담겼다. 특히 태극기의 태극 문양이 위아래로 뒤집힌 채 펄럭이고 있어 눈길을 끌었다.

Advertisement

이를 접한 일부 누리꾼들은 "태극기가 왜 거꾸로 걸려 있느냐", "한글날인데 너무 부주의한 것 아니냐", "누가 저렇게 달았는지 확인해야 한다" 등의 반응을 보였다. 일각에서는 카페 운영자인 김규리의 이름을 거론하며 비판하기도 했다.

그러나 현재까지 김규리가 해당 태극기를 직접 게양했거나 게양 과정에 관여했다는 사실은 확인되지 않았다.

Advertisement

무엇보다 문제가 된 태극기는 카페 건물에 직접 설치된 것이 아니라 건물 앞 전봇대에 걸려 있는 것으로 보인다. 따라서 해당 태극기를 누가, 언제, 어떤 경위로 게양했는지부터 확인이 필요한 상황이다.

Advertisement

김규리 측 역시 이번 사안과 관련해 별도의 입장을 밝히지 않은 것으로 알려졌다. 태극기가 거꾸로 걸린 사실과 별개로, 게양 주체가 확인되지 않은 상황에서 인근 카페 운영자에게 책임을 돌리는 것은 섣부르다는 지적도 나온다.

Advertisement

한편 김규리는 지난 4월 가족과 함께 전남 영암군에 베이커리 카페를 열고 새로운 도전에 나섰다. 이후 SNS를 통해 카페에서 직접 일하는 모습과 일상을 공개하며 팬들과 소통해 왔다.

olzllovely@sportschosun.com