‘티파니영♥’ 변요한, 눈치 없는 행동인가..‘병역법 위반’ 송민호 대놓고 응원

변요한(왼쪽), 송민호

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 변요한이 병역법 위반 혐의로 집행유예를 선고받은 그룹 위너 멤버 송민호의 사과문에 댓글을 남겨 이목을 끌고 있다.

송민호는 9일 자신의 SNS에 병역법 위반 논란과 관련한 자필 사과문을 공개했다. 지난 1일 1심에서 징역형 집행유예를 선고받은 지 8일 만에 직접 입장을 밝힌 것이다.

송민호는 글을 통해 "저로 인해 많은 분들께 심려를 끼쳐드리게 되어 고개 숙여 사과드린다"며 "실망을 안겨드려 너무 죄송하다"고 고개를 숙였다.

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이어 "책임감 없던 지난 선택들이 부끄럽고 미웠다. 어리석었던 과오들을 회피하지 않고 반성하겠다"며 앞으로 남은 절차와 의무를 성실히 이행하겠다고 약속했다. 이번 일을 잊지 않고 더욱 책임감 있는 태도로 살아가겠다는 다짐도 덧붙였다.

이러한 가운데 변요한의 반응도 관심을 모았다. 송민호의 게시물에 '좋아요'를 누른 데 이어 하트 세 개로 이뤄진 "♥♥♥"라는 댓글을 남긴 것. 약 3년 6개월 만에 SNS에 게시물을 올린 송민호에게 변요한이 공개적으로 반응하면서 두 사람의 친분에도 시선이 쏠렸다.

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변요한은 과거 방송과 SNS 등을 통해 송민호와의 친분을 드러낸 바 있다. 다만 이번 댓글을 두고 일각에서는 병역 관련 논란으로 비판받는 상황에서 공개적으로 응원하는 듯한 반응을 보인 것이 적절했는지를 두고 다양한 의견이 나오고 있다.

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한편 송민호는 2023년 3월부터 2024년 12월까지 서울 마포구 일대에서 사회복무요원으로 근무했으나, 복무 기간 정당한 사유 없이 총 102일간 근무지를 이탈한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

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서울서부지법 형사10단독은 지난 1일 병역법 위반 혐의로 기소된 송민호에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다. 송민호의 복무 관리 책임자 역시 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다.

tokkig@sportschosun.com