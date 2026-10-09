김규리, 거꾸로 태극기 논란에 입 열었다 “내가 한 것 아냐, 허위사실 처벌”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김규리가 자신이 운영하는 카페 인근의 태극기 게양 논란과 관련해 입장을 밝히고 허위사실 유포에 대한 경고 메시지를 남겼다.

김규리는 9일 개인 계정을 통해 최근 불거진 논란에 관한 글을 게시했다. 그는 현재 제31회 부산국제영화제 행사 진행으로 바쁜 시간을 보내고 있다며 영화제가 한창인 부산에 대한 관심도 당부했다.

이어 별도의 글을 통해 태극기 논란을 언급했다. 김규리는 "어머! 수확의 계절이 다가왔나요?"라고 적은 뒤, 온라인상에서 허위사실을 유포해 명예를 훼손하는 행위에 대해 법적 책임을 물을 수 있다고 경고했다.

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그는 정보통신망법 제70조 제2항을 언급하며 타인을 비방할 목적으로 인터넷상에 거짓 사실을 공개해 명예를 훼손하면 처벌받을 수 있다고 설명했다. 그러면서 확인되지 않은 내용을 사실처럼 유포하지 말라고 당부했다.

또한 "참고로… 전신주에는 개인이 임의적으로 무얼 걸거나 붙이는 행위는 경범죄로 처벌받습니다~"라고 덧붙였다. 문제의 태극기가 누구에 의해 설치됐는지 밝혀지지 않은 상황에서 나온 발언으로, 김규리는 해당 행위와 관련해 주의를 환기했다.

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앞서 최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 전남 영암에 있는 김규리의 카페 인근 전신주에 태극기가 거꾸로 걸려 있는 모습이 담긴 사진과 영상이 퍼졌다. 한글날을 앞두고 해당 장면이 알려지면서 논란이 확산했다. 다만 태극기를 설치한 주체와 구체적인 경위는 확인되지 않았다.

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한편 김규리는 올해 4월 가족과 함께 전남 영암에 베이커리 카페를 개업했다. 현재는 배우 활동과 함께 카페 운영 등 다양한 일상을 이어가고 있다. 김규리는 오는 토요일 오후 7시 예정된 유튜브 채널 '김규리tv몹시' 라이브 방송도 정상적으로 진행할 계획이라고 알렸다.

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tokkig@sportschosun.com

다음은 전문

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<제31회 부산국제영화제>에서 행사 진행보느라

정신이 없었습니다.

부산은 지금 영화제로 뜨겁습니다!!

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부국제 많은 관심 부탁드리고요,

볼거리,먹을거리 가득한 부산으로 오세염~~!!!

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어머! 수확의 계절이 다가왔나요?

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(정보통신망법) 제70조 제2항에 따라, 사람을 비방할 목적으로 정보통신망을 통해 공공연하게 거짓의 사실을 드러내어 타인의 명예를 훼손한 경우 7년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처해집니다.

검증되지 않은 허위사실을 적시하여 명예를 훼손할 경우 위 법에 의해 처벌될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

참고로…

전신주에는 개인이 임의적으로

무얼 걸거나 붙이는 행위는 경범죄로

처벌받습니다~

토요일 '김규리tv몹시' 7시 라이브는 예정대로 진행됩니다.

토요일날 만나욥~