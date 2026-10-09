'싱글대디' 이태성, 핑크빛 기류...운명 같은 재회 "예전에 본 적 있어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '싱글 대디 '이태성이 소개팅 상대와 운명처럼 재회하며 핑크빛 기류를 형성한다.

9일(오늘) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'(CP 배한수/PD 임정규)에서는 중학교 3학년 아들을 키우고 있는 배우 겸 화가 이태성이 두 마리의 반려견과 사는 '개아빠'의 일상을 공개하는가 하면, '애견 카페'에서 소개팅을 하는 현장이 공개된다.

이날 이태성은 '반려견' 몬드&카오와 사는 복층 구조의 집을 소개한다. 화가답게 곳곳에 자신의 작품이 걸려 있는 집에서 이태성은 몬드&카오의 취향 맞춤 놀이를 해주는가 하면, '해병대급' 스파르타 훈련을 진행한다.

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이와 관련해 이태성은 "반려견의 훈련을 잘 시키고 싶어 '반려동물 지도사' 자격증을 땄다"고 설명해 감탄을 자아낸다. 또, 이태성은 외출 전 반려견의 미용도 손수 해준다. 이 모습을 지켜보던 '교장' 이승철은 "개를 잘 다루는 남자가 연애에서 진짜 유리하다. 강아지들이 상대방을 따르면 여자들의 호감이 바로 열린다"며 기대감을 드러낸다.

잠시 후, 이태성은 몬드&카오를 데리고 '애견 카페'로 향한다. 이곳에서 그는 같은 반려견 보호자인 '소개팅 여성'을 기다린다. 그러던 중, 상대가 등장하자 '스튜디오 멘토군단'은 "얼굴이 강아지 상이다", "지적이고 차분한 이미지다"라며 대흥분한다. 이태성은 상대를 보자마자 "예전에 뵌 적이 있는 것 같다"며 웃어 핑크빛 기류를 조성한다. 소개팅 상대는 "정말 기억나시냐? 청담동에서…"라고 반가워한다. 과연 두 사람이 어떻게 아는 사이인지, 운명처럼 재회한 이들의 과거 인연이 무엇인지 관심이 모아진다.

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한편 이날 이태성의 소개팅 현장을 유심히 지켜보던 '재학생' 김요한은 "선생님 레벨의 분이 왜 학생으로 오셨는지?"라고 감탄하며 '리스펙'을 보낸다.

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'상남자' 이태성의 '불꽃 플러팅'이 터진 소개팅과, 지난 방송에서 '현커'(현실 커플)로 거듭난 김요한X오연희의 근황과 데이트 현장은 9일 (오늘) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서 만날 수 있다.