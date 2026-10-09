홍혜걸 "의사 며느리에 쓴소리하고 싶은데 ♥여에스더가 난리, 벌벌 긴다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 의사 홍혜걸이 며느리에 대해 이야기했다.

여에스더의 유튜브 채널에서는 '며느리와 잘 지내는 법 손자 교육에 손 떼라?!'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

함익병의 아내 강미형은 임신한 며느리를 둔 홍혜걸 여에스더에 진심 어린 조언을 건넸다. 강미형은 "난 요새 느끼는 건 할머니, 할아버지는 아들이나 며느리가 낳은 애는 정말 한 마디도 입을 대선 안 된다 생각한다. 왜냐면 며느리가 시어머니, 시아버지가 어떤 교육적인 말 하는 걸 절대 좋아하지 않는다. 절대 아무 말도 안 하는 게 맞다 생각한다"고 강조했다.

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하지만 홍혜걸은 "제 장점 중 하나가 우리 집안에는 우리 며느리한테 쓴소리 할 수 있는 유일한 존재가 나"라고 밝혔다. 강미형은 "쓴소리 하시냐"고 놀랐고 홍혜걸은 "아직 안 했는데 할 수 있다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 이에 강미형은 "아직도 안 했으면 안 할 거다. 30만 원 갖고 살 수 있다는 거랑 똑같은 얘기"라고 했지만 홍혜걸은 "얼마든지 할 수 있고 하고 싶다. 장난스럽게라도. 근데 여기(여에스더)는 난리다. 왜 그런 얘기를 하냐고 벌벌 긴다"고 밝혔다.

이를 들은 강미형은 "그래도 며느리가 에스더 선생님을 어려워할 거다. 시어머니가 가진 아우라가 있다"고 밝혔고 홍혜결은 "아우라는 무슨. 나한테 맡겨라. 내가 다 해결해줄게. 며느리는 내 말을 잘 듣는다. 네가 꽁한 게 있으면 꼴밤을 딱 때려야지"라고 의기양양하게 말했다. 하지만 여에스더는 "난 며느리한테 불만 없다"고 황당해해 웃음을 더했다.

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wjlee@sportschosun.com