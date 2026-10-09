28기 영자, 영철과 이혼 후 새출발…인테리어에 열중 "기대해 주세요"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 영자가 새 도전을 시작한다.

영자는 9일 "한참 인테리어 중이에요!! 10월 26일에 오픈해요"라며 "간판, 소품 등등 전후 완성되면 꾸미기 정보 궁금하신 분들께 알려드릴게요!! 애프터 기대해주세요"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 옷가게 오픈 준비 중인 영자의 모습이 담겼다. 온라인쇼핑몰을 운영 중인 영자는 오프라인으로 확장하려는 모습. 새출발을 앞둔 영자의 설레는 마음이 엿보인다. 영자는 '나는 솔로' 방송 당시 피아노 학원을 운영하는 피아노 연주자라고 자신을 소개했으나, 방송 출연 후 온라인 쇼핑몰에 도전한 바 있다.

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한편, '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에 출연한 영자는 방송 후 영철과 결혼식을 올렸으나 최근 이혼을 발표했다. 결혼 6개월 만에 파경 소식을 알린 영자는 "혼인신고는 하지 않은 상태였으며, 함께하는 동안에도 생활과 경제적인 부분은 각자 부담해왔기 때문에 별도로 정리해야 할 재산이나 금전적인 문제는 없다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com